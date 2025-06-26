Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,13

EUR

48,32

--0,18

Наличный курс:

USD

41,65

41,56

EUR

48,74

48,55

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На Закарпатье продают земельные участки со станциями горнолыжного подъемника

В Закарпатье продают земельные участки
Фото: prozorro.sale

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о реализации имущественного комплекса, в состав которого входят 494 земельных участка, а также верхняя и нижняя станции горнолыжного подъемника в Закарпатской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По результатам открытого конкурсного отбора реализатором актива выступает частное предприятие «Тендер Онлайн».

В АРМА подчеркивают, что актив обладает высокой инвестиционной привлекательностью.

"Речь идет о значительных по площади земельных участках, расположенных в горном регионе с перспективами развития туристической инфраструктуры, в частности горнолыжных курортов, что будет способствовать росту экономического потенциала региона", — уточняют в ведомстве.

Детали аукциона

Имущество распределено на три отдельных лота, которые уже опубликованы в системе Прозорро.

Прием предложений продлится до 6 июля 2025 года в 20:00.

Напомним, АРМА объявила конкурс по реализации 6 полноценных майнинговых ферм, укомплектованных более 50 единиц высокопроизводительного оборудования.

Автор:
Светлана Манько