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На Закарпатье продают земельные участки со станциями горнолыжного подъемника
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о реализации имущественного комплекса, в состав которого входят 494 земельных участка, а также верхняя и нижняя станции горнолыжного подъемника в Закарпатской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
По результатам открытого конкурсного отбора реализатором актива выступает частное предприятие «Тендер Онлайн».
В АРМА подчеркивают, что актив обладает высокой инвестиционной привлекательностью.
"Речь идет о значительных по площади земельных участках, расположенных в горном регионе с перспективами развития туристической инфраструктуры, в частности горнолыжных курортов, что будет способствовать росту экономического потенциала региона", — уточняют в ведомстве.
Детали аукциона
Имущество распределено на три отдельных лота, которые уже опубликованы в системе Прозорро.
- Лот общей площадью 26,7366 га.
- Лот общей площадью 199,1488 га в которые входят в том числе нижняя и верхняя станция горнолыжного подъемника.
- Лот общей площадью 234,7903 га.
Прием предложений продлится до 6 июля 2025 года в 20:00.
Напомним, АРМА объявила конкурс по реализации 6 полноценных майнинговых ферм, укомплектованных более 50 единиц высокопроизводительного оборудования.