На Закарпатье продают земельные участки со станциями горнолыжного подъемника

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о реализации имущественного комплекса, в состав которого входят 494 земельных участка, а также верхняя и нижняя станции горнолыжного подъемника в Закарпатской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По результатам открытого конкурсного отбора реализатором актива выступает частное предприятие «Тендер Онлайн».

В АРМА подчеркивают, что актив обладает высокой инвестиционной привлекательностью.

"Речь идет о значительных по площади земельных участках, расположенных в горном регионе с перспективами развития туристической инфраструктуры, в частности горнолыжных курортов, что будет способствовать росту экономического потенциала региона", — уточняют в ведомстве.

Детали аукциона

Имущество распределено на три отдельных лота, которые уже опубликованы в системе Прозорро.

Лот общей площадью 26,7366 га.

Лот общей площадью 199,1488 га в которые входят в том числе нижняя и верхняя станция горнолыжного подъемника.

Лот общей площадью 234,7903 га.

Прием предложений продлится до 6 июля 2025 года в 20:00.

Напомним, АРМА объявила конкурс по реализации 6 полноценных майнинговых ферм, укомплектованных более 50 единиц высокопроизводительного оборудования.