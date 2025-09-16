Запланована подія 2

В Закарпатье продолжается восстановление моста: какие работы уже выполнены

Восстановление моста через реку Жденовка в Закарпатье / Агентство восстановления

В Закарпатской области восстанавливают мост через реку Жденовка, обрушившийся в июне 2025 года. Работы ведутся без использования государственных или местных средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

О ремонте моста

Мост через реку Жденовка на дороге Т-07-10 в Жденеевской общине Закарпатской области рухнул в июне 2025 года. В результате без сообщения остались восемь населенных пунктов горной местности, поэтому для обеспечения проезда была оперативно обустроена временная переправа.

Аварийные работы по восстановлению моста ведутся на км 32+179 дороги Ужок – Нижние Ворота. Уже смонтированы балки пролетного строения между береговыми опорами. Следующим этапом станет моночисление и установка защитной плиты.

Восстановление моста осуществляется в рамках Меморандума между Службой восстановления и развития инфраструктуры Закарпатской области и ООО "Ветряной Парк Верховинский" без привлечения государственных или местных средств. Специалисты Службы контролируют соблюдение подрядчиком проектных требований и качество выполненных работ.

Напомним, в Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Автор:
Ольга Опенько