В Запорожье восстановили девять этажей многоэтажки после обстрела: какие работы уже выполнены

Восстановление многоэтажки в Запорожье. / Агентство восстановления

В Запорожье продолжается восстановление многоэтажки, поврежденной в результате вражеских обстрелов. Уже построено все девять этажей первого подъезда, ведутся отделочные работы, утепление фасада, установка окон и обустройство инженерных сетей. В общей сложности восстанавливают 36 квартир.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Восстановление многоэтажки в Запорожье

В Запорожье продолжается восстановление многоэтажного дома, поврежденного в результате вражеских обстрелов.

Первый разрушенный подъезд уже полностью возведен: выполнен монтаж кровли и продолжаются отделочные работы в квартирах. Также ведется утепление фасада и установка металлопластиковых окон на лоджиях, а также оборудованы сети водоснабжения, отопления, канализации, газо- и электроснабжения.

Во втором подъезде завершаются работы по утеплению фасада, продолжаются ремонты в пяти квартирах, а также ремонт балконов и остекление окон.

В ходе работ подрядчик учитывает пожелания жителей. Для украшения квартир был разработан брендбук с материалами и цветами. Планируется, что жители смогут заехать в свои новые дома уже в этом году.

Напомним, что в марте 2023 года в результате обстрела один подъезд дома был разрушен, а другой поврежден. Восстановительные работы приступили к концу 2023 года и финансируются на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что в Бучанской общине в Киевской области стартовал проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (Hope)". Программа предусматривает капитальный ремонт 79 многоквартирных домов в Буче, Ворзеле, Мироцком и Гавриловке.

Автор:
Ольга Опенько