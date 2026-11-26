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Вакансий с бронированием стало больше, а зарплаты на них выросли: в каких сферах предлагают такую работу
В октябре 2026 и 2025 тройка лидеров по количеству размещенных вакансий с бронированием от работодателей не изменилась. Туда вошли водители, грузчики и строители. Однако в этом году количество таких объявлений выросло.
Как пишет Dilo, об этом сообщает OLX Работа.
Какие вакансии с бронированием доступны в 2026 году
В октябре 2026 года работодатели разместили наибольшее количество объявлений с возможностью бронирования для водителей – 1114. Медианская зарплата составила 55 000 грн.
Второе место заняла вакансия грузчика с 802 объявлениями и медиа зарплатой в 33 861 грн.
На третьем месте - строитель с 285 объявлениями. Медианская зарплата составила 65000 грн.
Возможность бронирования также была доступна для следующих вакансий:
- Продавец . Работодатели разместили 250 объявлений и предлагали медианную зарплату в 27500 грн.
- Комплектовщик - 243 объявления, медианная зарплата - 38 850 грн.
- Разнорабочий – 202 объявления, медианная зарплата – 42 500 грн.
- Автослесарь – 165 объявлений, медианная зарплата – 50 000 грн.
- Охранник – 122 объявления, медианная зарплата – 26 500 грн.
- Сварщик – 115 объявлений, медианная зарплата – 45 000 грн.
- Кассир - 113 объявлений, медианная зарплата - 21 445 грн.
- Кладовщик — 102 объявления, медианная зарплата — 36 000 грн.
Какие вакансии с бронированием были доступны в прошлом году
В октябре 2025 года топ-3 вакансии с наибольшим количеством объявлений были такими же, как и в этом году: водитель - 848 объявлений (+31,4% в этом году), грузчик - 480 объявлений (+67,1% в этом году) и строитель - 224 объявления (+27,2% в октябре 2026 года).
Если же говорить о медианых зарплатах, то для водителей она составляла 50 500 грн (+9% в 2026 году), для грузчиков — 27 500 грн (+23,1% в этом году) и для строителей — 55 000 грн (+18,2% в этом году).
Вакансии с бронированием предлагали и следующим специалистам:
- Разнорабочий – 199 объявлений (+1,5% в этом году), медианная зарплата – 35 250 грн (+20,6%).
- Автослесарь – 124 объявления (+33,1% в 2026), медианная зарплата – 45 000 грн (+11,1%).
- Повар и продавец по 105 объявлений (138,1% в этом году для продавца). Медианная зарплата составила 32 900 и 24 000 грн (+14,6% для продавца) соответственно.
Сравнение с прошлым годом показывает, что работодатели и дальше активно предлагают бронирование прежде всего в физически и логистически ориентированных сферах: лидерами остаются водители, грузчики и строители.
По сравнению с 2025 годом спрос на таких специалистов заметно вырос, а вместе с ним повысились и медианные зарплаты. Наиболее готовы платить строителям и водителям, тогда как среди кассиров, охранников и продавцов предложения остаются более сдержанными.
Аналитики констатируют, что рынок вакансий с бронированием расширяется, а конкуренция за кандидатов побуждает работодателей повышать оплату.
Напомним, ранее украинские компании начали изменять правила найма из-за дефицита работников. В частности, в 2026 году 30% опрошенных работодателей повысили зарплаты на 11–22%, тогда как в прошлом году самым распространенным был рост оплаты труда до 10%.