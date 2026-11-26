В октябре 2026 и 2025 тройка лидеров по количеству размещенных вакансий с бронированием от работодателей не изменилась. Туда вошли водители, грузчики и строители. Однако в этом году количество таких объявлений выросло.

Как пишет Dilo, об этом сообщает OLX Работа.

Какие вакансии с бронированием доступны в 2026 году

В октябре 2026 года работодатели разместили наибольшее количество объявлений с возможностью бронирования для водителей – 1114. Медианская зарплата составила 55 000 грн.

Второе место заняла вакансия грузчика с 802 объявлениями и медиа зарплатой в 33 861 грн.

На третьем месте - строитель с 285 объявлениями. Медианская зарплата составила 65000 грн.

Возможность бронирования также была доступна для следующих вакансий:

Продавец . Работодатели разместили 250 объявлений и предлагали медианную зарплату в 27500 грн.

Комплектовщик - 243 объявления, медианная зарплата - 38 850 грн.

Разнорабочий – 202 объявления, медианная зарплата – 42 500 грн.

Автослесарь – 165 объявлений, медианная зарплата – 50 000 грн.

Охранник – 122 объявления, медианная зарплата – 26 500 грн.

Сварщик – 115 объявлений, медианная зарплата – 45 000 грн.

Кассир - 113 объявлений, медианная зарплата - 21 445 грн.

Кладовщик — 102 объявления, медианная зарплата — 36 000 грн.

Какие вакансии с бронированием были доступны в прошлом году

В октябре 2025 года топ-3 вакансии с наибольшим количеством объявлений были такими же, как и в этом году: водитель - 848 объявлений (+31,4% в этом году), грузчик - 480 объявлений (+67,1% в этом году) и строитель - 224 объявления (+27,2% в октябре 2026 года).

Если же говорить о медианых зарплатах, то для водителей она составляла 50 500 грн (+9% в 2026 году), для грузчиков — 27 500 грн (+23,1% в этом году) и для строителей — 55 000 грн (+18,2% в этом году).

Вакансии с бронированием предлагали и следующим специалистам:

Разнорабочий – 199 объявлений (+1,5% в этом году), медианная зарплата – 35 250 грн (+20,6%).

Автослесарь – 124 объявления (+33,1% в 2026), медианная зарплата – 45 000 грн (+11,1%).

Повар и продавец по 105 объявлений (138,1% в этом году для продавца). Медианная зарплата составила 32 900 и 24 000 грн (+14,6% для продавца) соответственно.

Сравнение с прошлым годом показывает, что работодатели и дальше активно предлагают бронирование прежде всего в физически и логистически ориентированных сферах: лидерами остаются водители, грузчики и строители.

По сравнению с 2025 годом спрос на таких специалистов заметно вырос, а вместе с ним повысились и медианные зарплаты. Наиболее готовы платить строителям и водителям, тогда как среди кассиров, охранников и продавцов предложения остаются более сдержанными.

Аналитики констатируют, что рынок вакансий с бронированием расширяется, а конкуренция за кандидатов побуждает работодателей повышать оплату.

Напомним, ранее украинские компании начали изменять правила найма из-за дефицита работников. В частности, в 2026 году 30% опрошенных работодателей повысили зарплаты на 11–22%, тогда как в прошлом году самым распространенным был рост оплаты труда до 10%.