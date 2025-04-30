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Венгрия вводит ограничение движения для грузовиков на один день — Гостаможслужба

границу с Венгрией
Ограничение движения грузового транспорта в Венгрии 1 мая

Посольство Украины в Венгрии сообщило о введении ограничения движения грузового транспорта по территории страны в связи с праздничным днем.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Согласно официальному сообщению, 1 мая 2025 с 06:00 до 22:00 будет запрещено движение грузовых автомобилей и комбинированных транспортных средств с максимально допустимой массой более 7,5 тонн на всей территории Венгрии.

Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию при планировании поездок и международных перевозок.

Фото 2 — Венгрия вводит ограничение движения для грузовиков на один день — Гостаможслужба

Пункты пропуска с Венгрией

В целом между Украиной и Венгрией функционирует 5 автомобильных пунктов пропуска, среди которых наибольшим является "Чоп — Захонь". Этот пункт единственный предназначен для пересечения грузовиками весом более 7,5 тонн, перевозящих товары.

8 апреля, в Закарпатье начал работу новый пункт пропуска между Украиной и Венгрией — "Великая Паладь — Надьгодош", который работает на временной инфраструктуре.

В декабре прошлого года пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань" с Венгрией   стал доступным   для пустых грузовиков массой более 7,5 тонн. На этом пункте уже завершено обустройство дорожной инфраструктуры, финансируемой ЕС и осуществленное при поддержке Международной организации по миграции.

Автор:
Татьяна Бессараб