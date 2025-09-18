Верховная Рада приняла закон о создании Единой информационной системы социальной сферы

18 сентября 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О Единой информационной системе социальной сферы". Целью закона является создание интегрированной информационной среды, объединяющей все электронные ресурсы социальной сферы — государственные реестры, базы данных и сервисы социальной защиты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Верховную Раду.

Новая система позволит централизованно собирать, обрабатывать, хранить и вести учет данных о получателях социальной поддержки.

Документ устанавливает правовые и организационные принципы функционирования Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС). Предусмотрены стандартизация данных, межрегистровое взаимодействие, а также прозрачность и доступность социальных услуг для граждан.

Среди ключевых изменений — объединение более тридцати существующих реестров и баз данных в единую систему, что позволит устранить дублирование выплат и ошибки в данных, ранее приводивших к задержкам или лишним проверкам. Для каждого лица будет создана "социальная история" — аналог медицинской карты, где будет отображен полный перечень полученной социальной помощи. Ожидается, что автоматизация процедур существенно повысит эффективность работы системы.

Закон также предусматривает обязательное использование ЕИССС всеми органами местного самоуправления и государственной власти при предоставлении социальных услуг. Четко определены функции и полномочия центральных и местных органов, а также предоставление социальной поддержки. Система будет адаптирована к нуждам людей с инвалидностью.

Для защиты данных предусмотрена многоуровневая система гарантий: доступ к информации будет иметь только уполномоченные субъекты, а открытые данные будут публиковаться в соответствии с законодательством о доступе к публичной информации.

По оценкам Минсоцполитики и экспертов, принятие закона позволит упростить доступ граждан к социальной поддержке как онлайн, так и офлайн, уменьшить бюрократические преграды и повысить качество услуг. В то же время, подчеркивается важность четкого определения роли органов местного самоуправления и постепенной интеграции существующих реестров в новую систему.

Закон вступает в силу спустя шесть месяцев после официального опубликования.

Добавим, правительство согласовало законопроект, которым предлагает с 1 января 2026 года вместо различных выплат ввести единую базовую социальную помощь.