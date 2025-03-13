Верховный Суд отменил незаконные решения БЭБ по Ibox Bank

12 марта БЭБ сообщило , что ходатайствует о спецрасследовании по делу владелицы Ibox bank. 13 марта судья Владимир Мармаш рассмотрит это ходатайство в Лычаковском райсуде Львова. Сторона защиты считает, что детективы БЭБ и судья Мармаш нарушают законодательство Украины.

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Об этом пишет kp.ua.

Детективы БЭБ добиваются возобновления дела против владелицы Ibox bank вопреки тому, что 5 декабря 2024 года Верховный Суд поставил точку по уголовному делу против нее и отменил незаконные решения детектива ТУ БЭБ во Львовской области, подтверждая тем самым незаконность действий стороны обвинения в указанном производстве.

Защита обвиняемой считает, что детективы БЭБ и судья Мармаш, принимая такое ходатайство на рассмотрение, грубо нарушают украинское законодательство. Ведь предельный срок досудебного расследования в уголовном производстве против владелицы Ibox bank превышен на 3 месяца, что недопустимо по делам такой категории.

Следовательно, защита подчеркивает, что попытка БЭБ возобновить дело против руководства банка сопровождается многочисленными нарушениями требований уголовного процесса. "Обвинение преследует собственные интересы, не связанные с законным расследованием, направленным на установление настоящих преступников", – комментирует сторона защиты.

Ранее сообщалось, что именно Лычаковский райсуд рассматривает многие дела, которые инициирует БЭБ и ГБР. Высказывалось подозрение, что такие дела могут носить заказной характер, а их рассмотрение – руководствоваться в "ручном режиме" с целью шантажа обвиняемых. Отмечается, что в случае выявления таких правонарушений следователю и судье наказанием может быть до 10 лет лишения свободы. Если же в ходе будущих расследований выявятся признаки коррупционных правонарушений в действиях указанных лиц, степень наказания может быть значительно увеличена с обязательной конфискацией приобретенного в ходе такой "законной" деятельности имущества.

Напомним, именно Лычаковский райсуд Львова уже более двух лет рассматривает уголовное дело против госпредателя Виктора Медведчука. А главный судья этого суда Григорий Жовнир добился того, чтобы это дело рассматривалось в закрытом режиме, прислушавшись тем самым к адвокатам Медведчука.