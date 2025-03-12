Верховный Суд подтвердил аннулирование лицензий страховой компании "Провидна"

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 5 марта 2025 года подтвердил правомерность решений Национального банка Украины об аннулировании лицензий ЧАО "СК "Провидна" и исключении компании из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Таким образом, Верховный Суд оставил в силе решение Киевского окружного административного суда от 22 августа 2023 г. и постановление Шестого апелляционного административного суда от 31 января 2024 года. Постановление окончательно и не подлежит обжалованию.

Представитель Национального банка Виктор Григорчук подчеркнул, что регулятор действует в соответствии с законодательством, а страховщики, не выполняющие нормативные требования, не могут продолжать деятельность.

Он также отметил, что НБУ осуществил проверку соответствия владельцев существенного участия в страховщиках требованиям по финансовому положению, определенным постановлением №177 от 12 августа 2022 года.

По его словам, благодаря этим инструментам регулятор смог вовремя реагировать на риски страхового рынка, предотвратить использование номинальных собственников, а также убедиться в прозрачности структуры собственности компаний.

Причины аннулирования лицензий

Национальный банк применил к СК "Провидна" меру влияния еще 20 февраля 2023 года, обязав компанию устранить выявленные нарушения до 7 марта 2023 года. Речь шла о непредоставлении необходимой информации и непредставлении документов, требовавшихся в соответствии с постановлением № 177.

Поскольку страховая компания не выполнила решение НБУ об устранении нарушений лицензионных условий, 23 марта 2023 регулятор аннулировал лицензии СК "Провидна" на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а 29 марта 2023 года исключил страховую компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

В феврале 2024 года Шестой апелляционный административный суд подтвердил правомерность решений Национального банка об аннулировании ”Ведущая” лицензий и исключении ее из Государственного реестра финансовых учреждений.