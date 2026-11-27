Ситуация в украинской аграрной отрасли остается сложной из-за продолжающейся с лета блокады черноморских портов, к которой уже с середины ноября добавилась остановка крупных масличных заводов. Из-за невозможности продать выращенное зерно украинские аграрии могут начать массово банкротить уже весной, особенно это коснется малого бизнеса.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает УНИАН.

Ситуация критическая

"На сегодняшний день нет никаких условий, которые бы свидетельствовали, что сектор может нормально пережить следующий сезон. Потому что элеваторы забиты зерном. У элеваторов фактически есть сегодня значительное количество продукции, которая будет перенесена на следующий год. У нас остатки будут. Минагро говорит 30-35 миллионов тонн – я думаю, что этих остатков будет даже больше. Потому что экспорт у нас - даже экспорт.

Он отметил, что многие аграрии ушли ва-банк, засеяв озимые. При этом неизвестно, что делать с будущим урожаем в ситуации, когда уже и так зерном забиты склады.

"Может и будут его собирать, продавать - но цены на него не будет, когда в один период времени вывалится столько продукции. Сектор убыточный, на грани выживания за счет невозможности продавать через рыночные механизмы. Поэтому единственный выход - это финансовые дотации или со стороны наших партнеров-европейцев", - подчеркнул Марчук.

Уже весной массово обанкротится малый бизнес

При сохранении текущих условий эксперт не исключает, что следует ожидать массового банкротства аграриев весной или летом.

"Особенно это коснется малого бизнеса. Мы фактически будем заложниками того, что малый бизнес массово будет идти в дефолт. Кто-то будет перепродаваться – кто-то будет, возможно, кооперироваться. Но опять-таки, чтобы кооперироваться, надо иметь будущие рынки сбыта – а их фактически нет. Поэтому сейчас уже появляются на рынке предложения купли-продажи".

Ранее генеральный директор агрохолдинга "Нибулон" Андрей Вадатурский заявлял, что украинские сельскохозяйственные предприятия могут столкнуться с первыми банкротствами уже весной 2027 года из-за сокращения экспорта, падения внутренних цен на зерно и ограниченного доступа к кредитованию. Финансовые резервы, позволявшие аграриям работать в условиях войны, постепенно иссякают.