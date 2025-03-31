Ветераны получат еще 41 млн грн на развитие бизнеса

Еще 84 ветерана и их супруги получат 41 млн грн на развитие бизнеса в рамках четвертой волны грантов 2025 года. С начала года 279 ветеранов и членов их семей уже получили гранты на сумму 137 млн грн.

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Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

В общей сложности от старта ветеранского компонента грантовой программы "Власна справа" ветераны и члены семей участников боевых действий получат гранты на 700 млн грн.

"56% грантеров по этой программе — участники боевых действий, 44% — вторые из их супругов", — отметила Татьяна Бережная.

Что известно о победителях

Среди 84 победителей четвертой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты 46 участников боевых действий, 38 членов семей ветеранов:

71 победитель получит грант в размере до 500 тыс. грн;

9 – до 250 тыс. грн;

4 – до 1 млн грн.

Больше грантополучателей зарегистрировано в Ивано-Франковской, Одесской, Волынской и Киевской областях.

Среди самых популярных сфер для развития бизнеса грантополучателей:

оптовая и розничная торговля;

перерабатывающая промышленность;

временное размещение и организация питания;

предоставление разных видов услуг.

Согласно условиям программы, участники боевых действий или люди с инвалидностью в результате войны, вторые из их супругов, а также вторые супруги погибших защитников могут получить следующие гранты:

до 250 тыс. до 500 тыс. грн. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн. грн — для второго супруга ветерана/погибшего защитника при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

Для получения гранта в пределах от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 12 месяцев. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании: получатель должен внести 30% собственных средств, а государство — 70% в виде гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирование программы осуществляет Государственная служба занятости.

О программе

Правительственный проект является частью политики "Зроблено в Україні" и включает грантовые программы, направленные на поддержку предпринимательской деятельности и создание новых рабочих мест.

В частности, это микрогранты для открытия или развития бизнеса, гранты для ветеранов и супругов, а также гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий, садоводства, виноградарства и тепличного хозяйства.

Заявки на гранты могут подавать как опытные предприниматели, так и не имеющие опыта ведения бизнеса. Прием заявок на все направления программы "єРобота" продолжается, подача осуществляется через портал "Дія".

Программа грантов для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и их семей на создание или развитие бизнеса является частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", реализуемого в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.