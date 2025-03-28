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Вкладчики банков-банкротов получили 2,4 млн грн возмещения в феврале
В течение февраля 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) произвел выплаты в размере 2,4 млн грн вкладчикам находящихся в процессе ликвидации банков, гарантируя возмещение их вкладов.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Основные цифры
С начала деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц общая сумма выплат гарантированного возмещения достигла 104,9 млрд грн.
Важно, что эти выплаты производятся исключительно за счет собственных ресурсов Фонда.
По состоянию на 1 марта 2025 года, его средства составляют 46,2 млрд грн.
Объем расчетов с вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после начала полномасштабои войны, составляет более 9 млрд грн.
О выплатах и убытках
В ведомстве напомнили, что выплаты можно получить тремя способами:
- с помощью мобильного приложения "Дія" в смартфоне (в меню выберите сервис "Возвращение вкладов");
- дистанционно через онлайн-сервисы банков-агентов;
- в отделениях банков-агентов (перечень банков-агентов Фонда по ссылке).
Заметим, ФГВФЛ выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2022 года.
Напомним, сумма ущерба, нанесенного из-за действий страны-агрессора РФ украинским банкам за период с 2014 по 2022 год, составляет более 70 млрд грн.