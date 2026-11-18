Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила правила, по которым резервные генераторы будут подключаться к местным электросетям для временного питания потребителей во время длительных блекаутов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что решение призвано упростить привлечение резервных источников питания в условиях повреждения энергетической инфраструктуры и позволит общинам оперативно заживлять объекты через местные сети, в частности, с помощью установок ГСЧС.

Предусматривающие новые правила

Упрощенное подключение: резервные генераторы будут подключать и отключать от сетей ОСР без оформления стандартной услуги по подключению — достаточно согласования и надзора оператора с соблюдением требований электробезопасности.

Готовые точки учета: облэнерго будет заранее определять возможные точки подключения, а созданные точки коммерческого учета можно будет повторно использовать для других резервных установок.

Фиксация объемов: операторы организуют учет, передачу данных об объемах отпущенной электроэнергии и фиксацию конечных показов по завершении работы генератора.

Владельцы генераторов могут продавать электроэнергию в сети

В регуляторе уточняют, что владелец или пользователь генерирующей установки имеет право обрести статус участника рынка и продавать производимую электроэнергию на всех его сегментах с последующим получением оплаты.

Для этого необходимо выполнить требования Закона "О рынке электрической энергии" и Правил рынка: заключить с оператором системы передачи ("Укрэнерго") договор об урегулировании небалансов и стать стороной, ответственной за баланс (СУБ), или присоединиться к действующей балансирующей группе.

Напомним, 10 ноября НКРЭКУ изменила правила расчета стоимости подключения накопителей электроэнергии к сетям. Для компаний, планирующих устанавливать такие системы или строить комбинированные энергетические объекты, предусмотрели переходный период.