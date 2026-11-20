За 10 месяцев 2026 года местные бюджеты получили 13,3 млрд грн налога на недвижимость, отличную от земельного участка. Это на 1,9 млрд грн, или 16,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составляли 11,4 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

По данным ГНСУ, свои налоговые обязательства выполнили 1,1 млн. плательщиков.

Больше всего средств поступило в бюджеты:

Киева – 2,8 млрд грн;

Киевской и Львовской областей – по 1,4 млрд грн;

Одесской области – 1,3 млрд. грн.

Кто должен платить налог на недвижимость

В налоговой объяснили, что налог платят владельцы квартир и домов, площадь которых превышает установленные нормы:

квартиры – более 60 кв. м;

жилого дома – более 120 кв. м;

квартиры и дома, если они одновременно находятся в собственности – более 180 кв. м общей площади.

Налог начисляют не на всю площадь жилья, а только на квадратные метры сверх установленной нормы.

Ставку определяет местная власть. Она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, на каждый квадратный метр сверх нормы. Поэтому владельцы одинаковых по площади квартир в разных городах могут получать разные суммы налога.

Налоговая служба направляет физическим лицам уведомления-решения с указанием суммы к уплате. После его получения у владельца есть 60 дней, чтобы уплатить налог.

Если в сообщении есть ошибки относительно площади недвижимости или доли собственности, плательщик может обратиться в налоговую службу и попросить провести сверку данных.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 года владельцы недвижимости уплатили в местные бюджеты почти 11 млрд грн налога. Это на 15,6%, или на 1,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.