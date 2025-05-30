Владелец "Киевхлеба" запускает агропредприятие в Украине: что известно

Группа компаний Alviva Group, владелец ООО "Киевхлеб" объявила о запуске собственного аграрного предприятия. В нынешнем году компания планирует собрать первый урожай.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Расширение деятельности на аграрный сектор

Alviva Group активно развивает аграрное направление. За два года группа сформировала земельный банк в 4 000 гектаров в Киевской и Черниговской областях и уже в 2025 году ожидает первый урожай пшеницы и подсолнечника.

В 2025 году пшеница будет занимать 26% посевных площадей, а в 2026 году – 100% земель банка, сообщает управляющий агронаправлением Артем Черныш.

Инвестиции в собственное агропроизводство позволят обеспечить предприятия группы качественным сырьем, оптимизировать производство и контролировать себестоимость продукции, отмечают в компании.

Группа уже экспортирует продукцию в более чем 30 стран.

Отмечается, что Alviva Grou также поддерживает восстановление сельского хозяйства, в частности возвращение земель к возделыванию.

О компании

Alviva Group — международная группа компаний в сфере пищевых технологий и услуг, производящая хлебобулочные изделия под брендами "Киевхлеб", Tarta, Tendi, Norden Brod, British Sandwich, Mr Snex, Naturavo, Honey Moon и "Киевмлын".

Годовой оборот группы превышает 9 млрд грн, а уплата налогов и сборов в государственный бюджет составляет более 1,2 млрд грн. В штате компании работает более 6000 работников.

Напомним, с начала июня 2024 г. в Украине сохранялась повышающая ценовая динамика на рынке пшеничной муки. В прошлом году только за первый месяц лета цены выросли более чем на 2000 грн/т.