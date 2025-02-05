Владелец компании "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" Шапран возразил, что купил ее у беглого бизнесмена Наумца

Когда бизнесмен Сергей Шапран покупал компанию "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", она не имела никакого отношения к беглому олигарху Игорю Наумцу, который находится под санкциями СНБО. Об этом сообщил сам Шапран в интервью Nadra.info.

По его словам, на момент покупки компания была заблокирована из-за проблем с налоговыми штрафами, которые он погасил, когда стал новым собственником. Предприниматель уточнил, что уголовные дела в отношении "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" касались экономических преступлений, а именно неуплаты налогов, и не были связаны с санкциями против Наумца и "российским следом".

Он добавил, что речь идет о 9 миллионах гривен.

"Компания "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", с тех пор как мы имеем к ней отношение, заплатила полную сумму налогов, которые ей по тем делам начислило БЭБ. Законно или незаконно, правильно или неправильно насчитали – мы эту сумму заплатили", — отметил Шапран.

В то же время юрист Елена Доненко отметила, что "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" и ее владельцы никогда не были под санкциями, и спецразрешение на добычу песка никогда не было заблокировано.

Шапран объяснил, что купил компанию только после тщательных консультаций с юристами, заверившими его в законности соглашения.

"Об ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" в интернете писали, что она имела отношение к Игорю Наумцу. Но де-факто, она никакого отношения к нему не имела! Когда кто-то говорит, что мы покупали у него – это неправда", – подчеркнул Шапран.

Он подчеркнул, что имеет принципиальную позицию по этому поводу: если Наумец решил бежать из Украины, то он не имеет морального права претендовать на оставшиеся здесь активы.

"Он сделал свой выбор. Если он сказал, что он украинец — он должен находиться здесь. Есть же люди с российскими паспортами, которые живут в Украине? Я уверен, что есть. А когда ты принимаешь решение, что живешь там, то этим показываешь свою позицию", — говорит предприниматель.

Напомним, компания "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" была зарегистрирована в 2003 году.