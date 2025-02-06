Влюбленные в бизнес. Рефералка от ПУМБ - 4 месяца обслуживания бесплатно

Первый Украинский Международный банк (ПУМБ) предлагает клиентам малого и микробизнеса получить дополнительные выгоды, пригласив своих партнеров стать клиентами банка.

Реферальная программа от банка позволяет действующим клиентам получать дополнительный доход и бесплатное обслуживание, а их партнерам - получать выгодные продукты, безупречный сервис, простые и понятные digital-решения от ПУМБ.

В частности, банк предлагает действующим клиентам пригласить своих партнеров открыть счет в банке и получить кредит всеБИЗНЕС. Клиент ПУМБ, который приглашает своего партнера, может получить до 24 месяцев обслуживания в банке бесплатно, а также 500 грн, если новый партнер оформит кредит всеБИЗНЕС.

Ко Дню влюбленных, с 10 по 23 февраля будет действовать акционное предложение "Влюбленные в бизнес". Его условия предусматривают: один приглашенный партнер, который становится клиентом ПУМБ – равняется по 4 месяца бесплатного обслуживания счета и для действующего клиента, и для нового.

Пригласить партнера стать клиентом ПУМБ легко

В мобильном приложении ПУМБ Бизнес

· Перейти во вкладку "Больше" - "Пригласить партнера".

· Ознакомиться с условиями и нажать "Продолжить".

· Отправить партнеру ссылку-приглашение через любой удобный вам мессенджер или предоставить QR-код.

В web-кабинете ПУМБ Digital

· Найдите раздел "Программа лояльности", скопируйте приглашение и отправьте партнеру любым удобным способом.

Чтобы стать клиентом ПУМБ, не нужно приходить в отделение, достаточно установить мобильное приложение ПУМБ Бизнес и иметь установленную Дію.

Тарифный пакет всеDigital для новых клиентов ПУМБ

· Открытие текущего счета - бесплатно

· Платежи в гривне - бесплатно 10 платежей на другие банки, неограниченное количество на счета в ПУМБ

· Снятие наличных - 0,75%

· Виртуальная карта - 10 карт

· Зачисление наличных - 0,2% от суммы, минимум 10 грн

· Обслуживание счета - 200 грн/мес.

Как работает реферальная программа

1. Каждый клиент банка, юридическое лицо или ФЛП, пользующийся действующими тарифными пакетами, может получить вознаграждение в виде бесплатного обслуживания.

Для этого нужно пригласить своего партнера открыть счет в ПУМБ, поделившись с ним персональной ссылкой с web банка или приложения ПУМБ Бизнес (чтобы банк смог определить того, кому надо начислить вознаграждение).

2. Приглашенный партнер должен сделать расходную операцию в течение 30 дней с момента открытия счета.

3. Оба партнера получают вознаграждение - 2 мес. бесплатного обслуживания. Причем вознаграждение можно увеличить, если пригласить следующего партнера. То есть, в случае, если действующий клиент привлечет следующего партнера и будут выполнены условия - оба так же получают 2 мес. бесплатного обслуживания, максимальный срок акционного обслуживания - 24 месяца.

4. В период действия акционного предложения "Влюбленные в бизнес" - с 10 по 24 февраля, оба партнера получают по 4 месяца бесплатного обслуживания счета.

5. Приглашенный партнер оформляет кредит всеБИЗНЕС в течение 60 дней с момента открытия счета

6. Действующий клиент - ФЛП получает вознаграждение 500 UAH на личный счет на карту физического лица в ПУМБ за открытие партнером кредита.

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