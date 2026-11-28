На Днепропетровщине был введен новый формат графиков отключений электроэнергии – вместо распределения потребителей по очередям и подчеркам энергетики будут рассчитывать часы отключений индивидуально для каждого дома. Причиной послужили значительные повреждения энергетической инфраструктуры региона в результате российских атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры области применять привычные графики отключений за очередями и подчерками невозможно.

В этой связи специалисты компании "ДТЭК Днепровские электросети" будут определять часы отключений отдельно для каждого дома. При этом даже в соседних домах графики могут отличаться, поскольку они могут быть подключены к разным линиям электроснабжения.

Графики на следующие сутки будут публиковать каждый вечер. В то же время, их могут корректировать в течение дня, если "Укрэнерго" изменит команды по ограничению потребления электроэнергии.

Как проверить индивидуальный график отключений

Узнать часы отключения электроэнергии можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети или в чат-боте компании, указав название улицы и номер дома.

Энергетики рекомендуют регулярно проверять актуальный график по своему адресу.

Кроме того, для уменьшения нагрузки на электросети потребителей призывают после возобновления электроснабжения подождать не менее 15 минут и включать мощные электроприборы поочередно.

Напомним, на этой неделе в результате российских атак на четыре энергетических объекта ДТЭК на Днепропетровщине без света остались около 353 тыс. домов. В Днепре и четырех районах области ввели экстренные отключения электроэнергии.