- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Вместо очередей – индивидуальные графики для каждого дома: на Днепропетровщине изменили систему отключений света
На Днепропетровщине был введен новый формат графиков отключений электроэнергии – вместо распределения потребителей по очередям и подчеркам энергетики будут рассчитывать часы отключений индивидуально для каждого дома. Причиной послужили значительные повреждения энергетической инфраструктуры региона в результате российских атак.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры области применять привычные графики отключений за очередями и подчерками невозможно.
В этой связи специалисты компании "ДТЭК Днепровские электросети" будут определять часы отключений отдельно для каждого дома. При этом даже в соседних домах графики могут отличаться, поскольку они могут быть подключены к разным линиям электроснабжения.
Графики на следующие сутки будут публиковать каждый вечер. В то же время, их могут корректировать в течение дня, если "Укрэнерго" изменит команды по ограничению потребления электроэнергии.
Как проверить индивидуальный график отключений
Узнать часы отключения электроэнергии можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети или в чат-боте компании, указав название улицы и номер дома.
Энергетики рекомендуют регулярно проверять актуальный график по своему адресу.
Кроме того, для уменьшения нагрузки на электросети потребителей призывают после возобновления электроснабжения подождать не менее 15 минут и включать мощные электроприборы поочередно.
Напомним, на этой неделе в результате российских атак на четыре энергетических объекта ДТЭК на Днепропетровщине без света остались около 353 тыс. домов. В Днепре и четырех районах области ввели экстренные отключения электроэнергии.