Автобус с украинцами попал в ДТП во Франции: четверо погибших, десятки травмированных

Во Франции, вблизи города Ле Ман, произошла авария пассажирского автобуса, перевозившего граждан Украины. Погибли четыре человека, по меньшей мере 30 получили травмы, из них 11 — в тяжелом состоянии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел.

ДТП с украинцами во Франции

В МИД Украины сообщили, что попавший в ДТП во французском департаменте Сарт автобус перевозил граждан Украины, среди которых была группа детей. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, по меньшей мере 30 получили травмы, из них 11 — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы и посольству Украины во Франции держать ситуацию под особым контролем и обеспечить необходимую помощь пострадавшим.

На место происшествия срочно отправились посол Украины во Франции Вадим Омельченко и сотрудники посольства.

Дипучреждение отметило, что находится на постоянной связи с префектурой и местными службами для оперативного оказания помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств.

По информации Le Parisien, в автобусе находилось около 60 граждан Украины, среди которых были дети. По предварительной информации, автобус съехал в кювет.

Обновлено 19:20:

По данным Укринформа, во французском регионе Сарт произошла авария с участием автобуса, где находились украинские подростки. В результате трагедии погибли четыре человека, среди них несовершеннолетних нет. Впрочем, среди девяти тяжело травмированных, вероятно, школьники в возрасте от 14 до 17 лет — ученики аграрного колледжа из западной Украины. Они возвращались из учебного обмена в Бретани и направлялись в Париж.

Пострадавших госпитализировали в больницы в Ле Мани и Анже. На место происшествия прибыл посол Украины во Франции Вадим Омельченко. К масштабной спасательной операции были привлечены три вертолета, около 90 пожарных, а также создан оперативный координационный центр под руководством префекта региона.