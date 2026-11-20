Директор львовской компании не внесла в отчетность более 55 млн грн безвозвратной финансовой помощи от трех предприятий. Поэтому бюджет недополучил почти 10 млн грн налога на прибыль. Средства компания вернула уже во время расследования.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

Как возникла неуплата налогов

По данным следствия, компания, зарегистрированная в конце 2022 года, получила финансовую помощь от трех предприятий Львовщины. Одно перечислило свыше 32 млн грн, второе – свыше 17 млн грн, третье – свыше 5,6 млн грн.

Поскольку помощь оказывали без обязательства возвращать деньги, ее должны были учесть как доход предприятия и указать в финансовой отчетности за 2025 год.

Однако 32-летний директор компании, которая также является ее учредителем, не внесла эти средства в бухгалтерский и налоговый учет. В результате предприятие задекларировало меньшую прибыль и не уплатило почти 10 млн. грн. налога на прибыль, ставка которого составляет 18%.

Что угрожает руководительнице

Детективы БЭБ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в больших размерах. По информации следствия, она признала свою вину.

К сообщению о подозрении предприятие полностью уплатило неуплаченные налоги и возместило ущерб, причиненный их несвоевременной уплатой.

Материалы по директору выделили в отдельное производство. В суд направили ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности в соответствии со ст. 44 и ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Окончательное решение должно быть принято судом.

Ранее сообщалось, что предприниматель, продававший премиальную корейскую косметику в интернете и торговых сетях, уклонился от уплаты более 14,4 млн. грн. налогов, скрыв в отчетности более 39 млн. грн. дохода.