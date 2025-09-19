- Категория
Во Львовской области ремонтируют пять мостов на дороге Сколе – Славское
Во Львовской области начался капитальный ремонт пять мостовых переходов на автомобильной дороге Т-14-24 Сколе – Славское. Сооружения находились в аварийном состоянии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.
Ремонт аварийных мостов
На Львовщине на автомобильной дороге Т-14-24 Сколе – Славское продолжаются строительные работы на пяти мостовых переходах. Эти сооружения находились в аварийном состоянии и нуждались в капитальном ремонте.
Дорога Т-14-24 обеспечивает надежное транспортное сообщение между общинами и важную роль в развитии туризма, экономики и социальной инфраструктуры горного региона Львовщины.
Специалисты завершили ремонт правой полосы движения. В частности:
- демонтированы поврежденные элементы сооружений и установлены новые;
- уложены два слоя асфальтобетонного покрытия с предварительным укреплением основания;
- на одном из мостов завершен монтаж ригелей и подферменников, а также начата установка балок;
- смонтировано барьерное и перильное ограждение.
Также приступили к работе по демонтажу поврежденных элементов сооружений на левой стороне. Автомобильный транспорт направлен уже отремонтированной полосой движения в реверсном порядке.
Напомним, в Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.