Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,29

41,22

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Во Львовской области ремонтируют пять мостов на дороге Сколе – Славское

ремонт моста
Капитальный ремонт мостов / Агентство восстановления

Во Львовской области начался капитальный ремонт пять мостовых переходов на автомобильной дороге Т-14-24 Сколе – Славское. Сооружения находились в аварийном состоянии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт аварийных мостов

На Львовщине на автомобильной дороге Т-14-24 Сколе – Славское продолжаются строительные работы на пяти мостовых переходах. Эти сооружения находились в аварийном состоянии и нуждались в капитальном ремонте.

Дорога Т-14-24 обеспечивает надежное транспортное сообщение между общинами и важную роль в развитии туризма, экономики и социальной инфраструктуры горного региона Львовщины.

Специалисты завершили ремонт правой полосы движения. В частности:

  • демонтированы поврежденные элементы сооружений и установлены новые;
  • уложены два слоя асфальтобетонного покрытия с предварительным укреплением основания;
  • на одном из мостов завершен монтаж ригелей и подферменников, а также начата установка балок;
  • смонтировано барьерное и перильное ограждение.

Также приступили к работе по демонтажу поврежденных элементов сооружений на левой стороне. Автомобильный транспорт направлен уже отремонтированной полосой движения в реверсном порядке.

Фото 2 — Во Львовской области ремонтируют пять мостов на дороге Сколе – Славское
Фото 3 — Во Львовской области ремонтируют пять мостов на дороге Сколе – Славское
Фото 4 — Во Львовской области ремонтируют пять мостов на дороге Сколе – Славское
Фото 5 — Во Львовской области ремонтируют пять мостов на дороге Сколе – Славское
Фото 6 — Во Львовской области ремонтируют пять мостов на дороге Сколе – Славское

Напомним, в Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Тетерев на дороге Т-10-05, который разрушился во время обстрелов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Автор:
Ольга Опенько