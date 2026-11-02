Водителям в Украине будут выдавать права с новыми пометками: кого это касается

С 1 ноября в Украине действуют новые правила оформления водительских прав для людей, которым по состоянию здоровья требуется специальное оборудование автомобиля. Теперь врачи будут определять необходимость адаптации транспортного средства, а конкретные приспособления будут устанавливаться уполномоченными работниками сервисных центров МВД.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на постановление Кабинета министров.

Как будут определять потребность в адаптации автомобиля

Во время медицинского осмотра врач будет оценивать состояние здоровья водителя и указывать в медицинской справке, есть ли необходимость приспособить транспортное средство для безопасного вождения.

Если медицинские показания предусматривают использование специального оборудования, следующий этап – оценка в региональном сервисном центре МВД.

Именно уполномоченные работники сервисных центров будут определять, какие устройства нужны конкретному водителю. В частности, речь идет о специальных системах ручного управления и дополнительных устройствах, которые помогают управлять автомобилем с учетом состояния здоровья человека.

По результатам оценки будут выдаваться отдельная справка с указанием необходимых приспособлений. В то же время специалисты могут прийти к выводу, что дополнительное оборудование автомобиля не требуется.

Какие изменения внесут в водительские удостоверения

Информацию о необходимых приспособлениях автомобиля будут вносить в графу 12 водительского удостоверения. Для этого будут использоваться специальные коды, обозначающие условия и ограничения по управлению транспортным средством.

Таким образом, новый порядок предусматривает разграничение медицинского заключения о необходимости адаптации автомобиля и определения конкретного установленного оборудования.

Кого касаются новые правила

Изменения распространяются на водителей, которым из-за состояния здоровья требуются специальные приспособления для безопасного вождения.

В то же время, нововведения не предусматривают обязательного прохождения внеочередного медицинского осмотра или срочного обмена удостоверений для всех автомобилистов.

Следовательно, водителям, не требующим адаптации транспортного средства по медицинским показаниям, не нужно переоформлять документы только из-за вступления в силу новых правил.

Ранее Dilo писало, почему в Украине долги по штрафам ПДД массово закрывают без фактического погашения долга.