Военные, ветераны и освобожденные из российского плена могут получить до 3 000 грн в месяц на подготовку к поступлению в гражданские учреждения высшего образования по госпрограмме "Зимнее поступление", которая также предусматривает компенсацию проживания в общежитии и ежемесячное пособие на базовые нужды.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Минобороны.

Кто может получить грант

Программа предусматривает подготовительные курсы к вступительной кампании 2027 года. Учеба длится от трех до шести месяцев. Слушатели готовятся к НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету по выбору. На каждый предмет отводится не менее 90 часов. Учиться можно очно или дистанционно.

Подать заявление могут граждане Украины, имеющие полное среднее образование или завершающие его получать в этом учебном году. Право на участие имеют ветераны и уволены с военной службы после 24 февраля 2022; военные, имеющие письменное разрешение командования; граждане, освобожденные из русского плена, в том числе гражданские.

Для действующих военнослужащих обучение не отменяет обязанности службы. Разрешение на него командир предоставляет после рассмотрения рапорта.

Какая помощь предусмотрена

Грант на оплату нулевого курса составляет до 3000 грн в месяц. Его предоставляют один раз при условии зачисления на дневную форму обучения. Если сумма гранта не покрывает всю стоимость курса, разницу слушатель уплачивает самостоятельно.

Также предусмотрена компенсация проживания в общежитии до 800 грн в месяц. Кроме того, участники, не получающие других выплат из госбюджета, могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 328 грн.

Как подать заявление

В программе принимают участие 94 заведения высшего образования. Сначала нужно выбрать университет из перечня на сайте Министерства образования и науки, а затем проверить условия поступления на его сайте.

Электронное заявление подают через сайт университета. Мотивационное письмо и документы, подтверждающие право на льготы, присылают по электронному адресу приемной комиссии.

Сроки приема документов определяют сами университеты. Зачисление производится не позднее 1 декабря и/или 1 марта.

Что дает завершение курса

После выполнения учебной программы и успешной сдачи выпускных экзаменов слушатель получает 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу. Но они действуют при поступлении того же года в университет, где человек проходил подготовку, на специальность с особой государственной поддержкой.

Зачисление на первый курс производится на конкурсной основе по правилам вступительной кампании.

Напомним, государство предоставляет защитникам и защитницам Украины возможность обрести новую профессию в сфере информационных технологий. Ветераны и военные могут получить ваучер на обучение стоимостью до 30 280 грн.