Военные риски удерживают украинцев от инвестиций в жилье — НБУ

Ценовые условия на рынке недвижимости в Украине пока более благоприятные, чем к полномасштабному вторжению. Однако из-за военных рисков украинцы не готовы активно инвестировать средства в приобретение жилья.

Такой вывод сделали специалисты Национального банка при подготовке декабрьского отчета о финансовой стабильности.

О ценовой политике на рынке недвижимости

Об улучшении ценовых условий на рынке недвижимости свидетельствуют:

Во-первых, снижение показателя "цена к аренде" до своего долгосрочного среднего уровня делает покупку жилья более выгодной по сравнению с его арендой.

Во-вторых, исторически минимальные значения показателя "цена к доходу" означают, что в среднем приобретение 70 кв. м жилья в Киеве для семьи обойдется эквивалент ее 10-летнего дохода.

Спрос на покупку жилья до сих пор не восстановился до уровня до полномасштабного вторжения, хотя и медленно оживляется.

О рынке недвижимости в Украине

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Украине в долларовом эквиваленте демонстрирует разные тенденции в зависимости от региона. В Киеве и западе страны цены, как правило, остаются стабильными, что свидетельствует об определенном равновесии на рынке недвижимости в этих регионах.

В других регионах Украины отмечается снижение стоимости квадратного метра, что может быть результатом уменьшения спроса, изменений в экономических условиях или влияния других локальных факторов.

Условия на рынке недвижимости сегодня в значительной степени определяет покупатель. Фактическая цена продажи квартир все еще на четверть ниже усредненных цен, указанных в объявлениях.

Стоимость жилья на первичном рынке растет, особенно в западных регионах Украины. Этот рост происходит на фоне ограниченного предложения новостроек, поскольку строительство нового жилья продолжается довольно медленно. Одной из основных причин этого является нехватка ресурсов, в частности, рабочей силы, что значительно усложняет строительные работы.

В НБУ отмечают, что, учитывая медленное пополнение предложения в результате нового строительства, риски нехватки нового качественного жилья в будущем сохраняются.

Доля сделок по привлечению ипотеки во втором полугодии 2024 года сократилась до 4% по сравнению с 5% в первом полугодии, что сопоставимо с показателями 2021 года. Такая тенденция свидетельствует об осторожности покупателей и снижении активности на ипотечном рынке. При этом почти половина всех кредитов, выданных банками с начала года, направлена на приобретение объектов в Киеве и Киевской области.

Снижение роли ипотеки объясняется замедлением ныне ключевой для покупателей недвижимости программы "єОселя" из-за изменения ее дизайна и ограниченности ресурсов, отмечают в НБУ.

Из-за этого значение программы для рынка недвижимости в ближайшее время вряд ли усилится, поэтому для стимулирования рынка необходимо развитие более массовых продуктов от банков, подытожили авторы отчета.

Delo.ua сообщало, что в популярной государственной ипотечной программе "єОселя" произошел сбой финансирования. За последние несколько месяцев во всех регионах Украины наблюдаются значительные задержки финансирования государственной ипотечной программы "єОселя".

Добавим, что в 2025 году в рамках ипотечной программы "єОселя" планируется привлечь 10 тыс. семей, что на 17,6% больше, чем в 2024 году.