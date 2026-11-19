Конфликт на Ближнем Востоке вызвал крупнейшие в истории сбои в мировой торговле нефтью и газом. Поэтому к 2035 году глобальный спрос на нефть может сократиться более чем на 4%, если правительства ускорят переход на электротранспорт и альтернативное топливо.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Мир потерял миллиарды баррелей нефти

В этом году энергорынки пострадали из-за блокирования судоходства в Ормузском проливе, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА) , конфликт привел к совокупным потерям 2,8 млрд баррелей нефти и 60 млрд кубометров газа из Персидского залива.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол заявил, что мир энергетики уже никогда не будет таким, как до войны с Ираном.

Как правительства отреагируют на энергетический кризис

В "Мировом энергетическом прогнозе 2026 года" аналитики представили новый сценарий реагирования (ARC). Он предполагает, что угрозы энергобезопасности заставят страны быстрее отказываться от импортного ископаемого топлива и внедрять энергоэффективность.

В таком случае к 2035 году мировой спрос на нефть упадет до 97 млн баррелей в сутки (против более 101 млн по текущему базовому сценарию), а к 2050 году — до 85 млн баррелей.

Только массовый переход на электромобили способен сократить потребление нефти более чем на 11 млн баррелей ежедневно.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты ищут пути для защиты нефтяного экспорта от геополитических угроз. Страна рассматривает возможность строительства уже третьего нефтепровода, который позволит транспортировать сырье в обход стратегически уязвимого Ормузского пролива.