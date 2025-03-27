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Восстановление агроземель: разминированы первые 1000 гектаров по программе компенсаций
В рамках государственной программы компенсаций по разминированию агроземель в хозяйственное использование вернули первые 1000 гектаров.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный в ходе брифинга, передает Укринформ.
О разминировании Украины
Чиновник подчеркнул, что в прошлом году удалось вернуть в хозяйственное использование более 35 тысяч гектаров земли. Это касается как обследования территорий, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, так и непосредственной очистки угодий мин, снарядов и обломков.
Хотя зимой, несмотря на отсутствие сильных морозов и снегопадов, темпы гуманитарного разминирования замедляются, в это время активно проверяли участки, очищенные осенью.
"Как результат – мы пересекли отметку в 1000 гектаров аграрных земель, разминированных, очищенных и возвращенных в эксплуатацию в рамках программы компенсаций. Эти поля уже можно засевать, а осенью – собирать урожай", — отметил Безкаравайный.
Механизм финансирования
Программа позволяет участвовать любым аграриям, работающим легально, платящим налоги и не имеющим связей с Россией.
Заявки на разминирование подаются через Государственный аграрный реестр. После подачи заявки производится верификация участка для подтверждения загрязнения, а также определяется ориентировочная стоимость разминирования.
После этого "лот" выставляется на Prozorro, где частные компании, преимущественно украинские, борются за контракт.
Средства, выделенные по программе, хранятся на специальном эскроу счета в банке и не могут быть использованы ни аграрием, ни компанией-победителем для выполнения работ.
И только после того, как работа завершена, проинспектирован и предоставлен сертификат качества, подтверждающий, что участок безопасен, средства со счета списываются на счет оператора противоминной деятельности.
Не все аграрии полностью ознакомлены с программой, что приводит к ошибкам в заявках. Верификация заявок задерживает выполнение программы. Для уменьшения ошибок планируется усовершенствование программы и информационно-разъяснительная кампания.
На финансирование программ по разминированию в этом году выделено 2,5 мдрд грн, что является важным показателем для международной помощи Ukraine Facility, отметил Безкаравайный.
О программе
Программа компенсации расходов на разминирование сельскохозяйственных земель начала действовать в сентябре прошлого года. Государство покрывает 100% стоимости разминирования земель, еще планирующих очистить, и 80% стоимости работ, проведенных с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.
За время действия программы было заключено 47 соглашений на разминирование более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
Минобороны работает над обеспечением равных возможностей в доступе к работе в сфере противоминной деятельности. Более трети специалистов противоминной деятельности в Украине составляют женщины.