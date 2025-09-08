- Категория
Восстановление села на Черниговщине после оккупации: какие работы уже выполнены
Село Ягодное в Черниговской области, пережившее оккупацию, активно восстанавливается. На сегодняшний день уже восстановлено 90% жилищного фонда, ремонт проведен в 73 домах и большинстве инфраструктурных объектов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.
Восстановление села на Черниговщине
Село Ягодное принимает участие в экспериментальном проекте комплексного восстановления. На сегодняшний день в населенном пункте восстановлено 90% жилищного фонда — отстроено 73 дома и инфраструктурные объекты. Продолжается капитальный ремонт частных домов, а также строительство четырех новых домов с нуля.
Кроме жилья, в рамках проекта реализуются работы по восстановлению улично-дорожной сети, строительство общественного здания с укрытием, строительство бювета питьевой воды и обустройство мемориала.
Напомним, капитальный ремонт трех мостов в Черниговском районе, начатый еще до полномасштабного вторжения, наконец-то завершен. Сооружения из-за суши, возведенные в 1967 году, до ремонта находились в предаварийном состоянии.
Осенью 2021 года во время ремонтных работ построили временные объезды и демонтировали старые конструкции. В начале 2022 года продолжалось забивание и испытание свай. Во время полномасштабного вторжения эта часть Черниговской области на месяц оказалась под оккупацией, после чего мосты еще три года стояли недостроенными.