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Враг атаковал железную дорогу на Днепропетровщине: повреждены пути и сеть

вагон, колеса, работник, рельсы
Повреждение железнодорожной инфраструктуры в результате обстрела / Freepik

В ночь на 30 июля РФ совершила очередную атаку на железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. В результате удара поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть. Некоторые пригородные поезда сменили маршруты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

РФ атаковала вокзал в Павлограде

В результате атаки поврежден вокзал в Павлограде, а также путевое хозяйство и контактная сеть.

Пострадавших среди пассажиров и работников железной дороги нет.

По соображениям безопасности и оперативному проведению ремонтных работ несколько пригородных поездов временно курсируют по измененным маршрутам:

  • №6272 движется по маршруту Варваровка – Лозовая (вместо Синельниково-1 – Лозовая);
  • №6277 курсирует Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Днепр);
  • №7010 временно едет по маршруту Каменское – Орловщина (вместо Каменское – Краматорск);
  • №6536 следует Запорожье-2 – Синельниково-1 (вместо Запорожья-2 – Лозовая).

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

В ночь на 23 июля вражеские ударные дроны целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру "Укрзализныци" в Сумской и Полтавской областях.

Кроме того, 24 июня в результате российского ракетного удара по Днепропетровской области был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.  

"К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса - Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты.   Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь", - сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .

В ночь на 20 июня в результате атаки дронов было повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Автор:
Ольга Опенько