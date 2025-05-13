Все, что нужно для ремонта, декора и сада, – под одной крышей LEROY MERLIN

Тысячи украинцев ежедневно выбирают строительные гипермаркеты "ЛЕРУА МЕРЛЕН" для удобных покупок под одной крышей. Здесь можно купить все, что нужно для строительства, ремонта, декора или обустройства дачи и сада: от кирпича, цемента, строительных смесей до мебели для дома и дачи, освещения, предметов интерьера, штор и растений. Без лишних затрат времени и компромиссов в качестве и по лучшей цене. Ведь ценовая стратегия компании сосредоточена на том, чтобы предлагать украинцам самые лучшие товары по более низкой цене.

В магазинах сети представлено более 30 000 товаров в пяти основных направлениях: строительство, ремонт, дом, сад и интерьер. Более 65% ассортимента – это товары украинских производителей, остальное – товары собственных торговых марок, а также тщательно подобранные товары из разных стран мира.

Собственные бренды обеспечивают бескомпромиссное качество по оптимальной цене.

В украинской сети гипермаркетов представлено 14 собственных брендов, которые LEROY MERLIN разрабатывала специально для отдельных категорий товаров.

"Собственные торговые марки – это особое преимущество. Фактически мы не просто продаем товары, а создаем их под запрос наших клиентов", — рассказывает директор по закупкам сети строительных гипермаркетов "LEROY MERLIN Украина" Александр Бетер. По его словам, при создании собственных марок компания преследует несколько ключевых целей: во-первых, это соотношение цены и качества, доступности товара для покупателей; во-вторых, это эксклюзивность товаров; в-третьих, это совместимость брендов в одном интерьере.

По словам руководителей торговой сети, благодаря масштабам закупок цены на товары собственных брендов до 30% ниже, чем у конкурентов. При том, что многие товары можно приобрести исключительно в фирменных магазинах компании.

Сантехника Sensea. Фото: пресс-служба ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина

Простые решения сложных задач

Еще одно преимущество "ЛЕРУА МЕРЛЕН" — дополнительные сервисы:

в отделе "Изделия из дерева" можно бесплатно порезать древесину, сделать врезку мойки или наклеить кромку;

в отделе "Декор" специалисты помогут вам подобрать и сшить шторы или тюль на заказ, адаптированные к вашему интерьеру;

в отделе "Кухни" можно воспользоваться бесплатным конструктором. Просто выбираете материалы, цвет, форму, размеры, фурнитуру – и через полчаса получите индивидуальный дизайн-проект. Все комплектующие уже на складе, поэтому от виртуального проекта до установки проходит всего 3 дня. Чтобы сэкономить время, можно записаться на просчет кухни через онлайн-заявку.

Эти сервисы значительно экономят время и помогают создать ваше жилище идеальной жизни.

Кухня серии NEWPORT. Фото: пресс-служба ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина

Преимущества покупок в LEROY MERLIN

Кроме большого выбора всех необходимых товаров для строительства, ремонта, эксперты торговой сети вам помогут подобрать материалы, рассчитать необходимое количество, посоветуют сочетание цветов и сориентируют по трендам в декоре, а также предложат сопутствующие сервисы. Это делает LEROY MERLIN не просто магазином, а пространством, где каждая покупка приближает покупателя к дому мечты, где хочется жить. Кстати, товары, приобретенные на фирменном сайте онлайн, доставляются во все регионы Украины. Поэтому нет смысла тратить время на походы по разным магазинам, ведь все необходимое найдете под одной крышей у LEROY MERLIN.