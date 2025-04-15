ВСУ будут использовать беспилотные "бомберы": какие характеристики

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Сверхлегкие "бомберы"

Отмечается, что беспилотники В-1 – это сверхлегкие бомберы созданные для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого столкновения и в тылу врага.

Летательные аппараты комплекса могут нести на себе боеприпасы разных типов. Движение БПЛА обеспечивает малошумный мощный двигатель.

Как отмечают в Минобороны, этот "бомбер" может находиться в воздухе в течение нескольких часов.

Кроме того, летательные аппараты комплекса В-1 обладают повышенной стойкостью к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Особенностью комплекса является возможность быстрого развертывания и свертывания, что уменьшает риск для экипажа во время выполнения миссий.

Отметим, что заявки на кодификацию новые образцы вооружения и военной техники их производители могут подать в режиме онлайн. Соответствующая функция доступна через официальный сайт Министерства обороны Украины.

Напомним, Минобороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Также Минобороны представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.