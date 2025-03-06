ВСУ будут использовать отечественную систему дымопуска: какие ее характеристики

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины систему дистанционного управления дымопуском отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что комплекс предназначен для управляемого зажигания пиротехнических устройств в заданной последовательности и конфигурации.

Характеристика системы

Как сообщили в Минобороны, система состоит из компьютеризированных пунктов управления, метеостанции, других периферийных устройств и оборудования, позволяющего контролировать и приводить в действие десятки дымовых шашек.

Инициация пиротехнических устройств регулируется в соответствии с конкретикой задач.

Кроме того, оператор может управлять системой из безопасного места. Станция работает по широкому диапазону температур и другим климатическим факторам.

Заметим, в течение февраля 2025 Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% — отечественного производства.

Добавим, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая за три года полномасштабного российского вторжения значительно развилась.