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ВСУ получат современные комплекты средств индивидуального обогрева: какие характеристики
Уже третий сезон военнослужащих снабжают современными и эффективными средствами индивидуального обогрева, позволяющими быстро согреться в полевых условиях в холодную погоду.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Отмечается, что в прошлом году закупочное агентство Минобороны Государственный оператор тыла (ГОТ) закупило полмиллиона комплектов обогрева двух видов. Средства положительно зарекомендовали себя в течение холодов, поэтому есть решение приобрести такое же количество комплектов и в текущем году до начала холодного сезона.
Сообщается, что в 2025 году закупочное агентство Минобороны ГОТ уже законтрактовало 300 000 таких комплектов и планирует закупить еще 200 000.
Что входит в комплект средств индивидуального обогрева
Как отмечают в Минобороны, комплект индивидуального средства обогрева состоит из химических нагревательных подложек, обеспечивающих локальное тепло в определенных зонах тела (по две штуки для обогрева тела, рук и ног).
Такие подложки работают по принципу экзотермической реакции – при контакте с воздухом запускается процесс окисления, выделяющий тепло. Благодаря использованию специальных компонентов подложки имеют стабильную температуру нагрева и длительное время действия.
В зависимости от типа индивидуальные средства обогрева делятся на одноразовые и многоразовые.
Технические и качественные характеристики
Индивидуальные средства обогрева производятся по технической спецификации Минобороны и имеют следующие характеристики:
- быстрый запуск нагревательного процесса после активации
- стабильную температуру нагрева в заданных пределах (не менее 40°C и не более 50°C)
- длительное время поддержания тепла (не менее шести часов)
- безопасный состав без токсичных компонентов
- компактные размеры, удобство в использовании и транспортировке
- устойчивость к механическим воздействиям и влаге
Средства обогрева соответствовать стандартам безопасности, обеспечивающим комфорт и надежность при использовании в полевых условиях.
Напомним, по итогам первого квартала 2025 года закупочное агентство Министерства обороны ГОТ законтрактовало тыловое имущество на сумму 44,8 млрд грн. Это составляет почти 66% общего финансирования на 2025 год, которое составляет 67,6 млрд грн.