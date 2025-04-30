ВСУ получили новые мобильные зарядные станции украинского производства: характеристики

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах Украины мобильные зарядные станции Titanium. Отечественная технология обеспечивает быструю и безопасную зарядку разнообразной военной электроники.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Портативные зарядные станции Titanium

Портативные зарядные станции Titanium – это военные павербанки, специально разработанные для работы в жестких полевых условиях.

Благодаря крепкому удароустойчивому корпусу и защищенному кейсу для транспортировки, они надежно выдерживают физические нагрузки, поездки по бездорожью, высокую влажность и температурные перепады. Встроенные системы безопасности предотвращают перегрузку, короткое замыкание, возгорание, взрывы или оплавление при использовании.

Литий-железо-фосфатные батареи станций Titanium гарантируют длительный период использования станции без потери емкости – до 4000 циклов.

Модели 1500, 2500 и 5500 имеют емкость 1.5, 2.5 и 5.5 кВт соответственно.

Станции имеют разные порты зарядки, оснащенные скоростными инверторами мощностью 3 кВт, продуцирующие правильную синусоиду тока. Также имеют возможность подсоединения дополнительных аккумуляторов для увеличения емкости.

Зарядные станции Titanium используются для зарядки аккумуляторов средств связи, БПАКов, БпЛА, НРК, автомобильной техники, а также могут обеспечивать питание другой электроники, работающей от сети 220 В.

Вес станции колеблется от 21 до 60 кг, что позволяет транспортировать ее как одному пехотинцу, так и с помощью наземного роботизированного комплекса.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.