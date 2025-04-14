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ВСУ получили современное украинское дальнобойное вооружение, которое приобрели за средства Литвы

флаг Литвы, флаг Украины
Благодаря поддержке Литвы ВСУ получили современное дальнобойное вооружение. Фото: x.com/GitanasNauseda

Благодаря финансовой поддержке Литовской Республики ВСУ получили современное украинское дальнобойное вооружение на 10 млн евро. Это касается высокоточных способов поражения отечественного производства, эффективность которых подтверждена в боевых условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

10 миллионов евро – именно столько составляет первый транш в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года.

"Помощь от Литвы — это не только реальная поддержка украинских воинов, но и инвестиция в силу, независимость и устойчивость Украины. Такие шаги позволяют нам усиливать собственные оборонные способности уже сегодня", — отметил министр обороны Рустем Умеров и добавил, что это стратегическая инвестиция в силу Украины, нашу независимость и безопасность всей.

Министерство обороны Украины в тесной координации с литовскими партнерами работает над реализацией следующего транша в размере еще 10 миллионов евро. Вырученные средства будут направлены на дальнейшее усиление дальнобойных возможностей украинской армии.

"Наша преданность остается крепкой, решительной и несокрушимой. Литва будет оставаться непоколебимым союзником, готовым всячески помогать, пока Украина не добьется победы", — заявила Довиле Шакалине, министр национальной обороны Литовской Республики.

Напомним, 11 апреля сообщалось, что Литва собирается направить еще 20 миллионов евро на покупку боеприпасов для Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук