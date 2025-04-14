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ВСУ получили современное украинское дальнобойное вооружение, которое приобрели за средства Литвы
Благодаря финансовой поддержке Литовской Республики ВСУ получили современное украинское дальнобойное вооружение на 10 млн евро. Это касается высокоточных способов поражения отечественного производства, эффективность которых подтверждена в боевых условиях.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
10 миллионов евро – именно столько составляет первый транш в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года.
"Помощь от Литвы — это не только реальная поддержка украинских воинов, но и инвестиция в силу, независимость и устойчивость Украины. Такие шаги позволяют нам усиливать собственные оборонные способности уже сегодня", — отметил министр обороны Рустем Умеров и добавил, что это стратегическая инвестиция в силу Украины, нашу независимость и безопасность всей.
Министерство обороны Украины в тесной координации с литовскими партнерами работает над реализацией следующего транша в размере еще 10 миллионов евро. Вырученные средства будут направлены на дальнейшее усиление дальнобойных возможностей украинской армии.
"Наша преданность остается крепкой, решительной и несокрушимой. Литва будет оставаться непоколебимым союзником, готовым всячески помогать, пока Украина не добьется победы", — заявила Довиле Шакалине, министр национальной обороны Литовской Республики.
Напомним, 11 апреля сообщалось, что Литва собирается направить еще 20 миллионов евро на покупку боеприпасов для Украины.