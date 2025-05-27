Второй транш по программе "єВідновлення": как получить финансирование на строительство

Государственная программа "єВідновлення" продолжает поддержку украинцев в строительстве собственного жилья. Второй транш финансирования уже доступен для тех, кто выполнил условия получения первого и приступил к строительным работам.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

Как получить второй транш в "єВідновлення""

Программа "єВідновлення" предусматривает выплату второго транша на строительство дома на собственном участке.

Для получения следующего этапа финансирования нужно использовать не менее 90% первого транша, собрать подтверждающие документы: фото, чеки, акты, банковские выписки.

Важно начать непосредственные строительные работы, а не только купить материалы.

Необходимо подготовить проектную документацию и загрузить ее в систему ЕГЭСБ, а также подать изменения в сообщение о начале строительных работ через ЦНАП или приложение "Дія".

После этого следует сообщить о готовности к проверке. Комиссия проверит выполненные работы, и при условии положительного результата будет начислен второй транш.

Программа "Восстановление" способствует поэтапному возведению жилья с поддержкой государства в цифровом формате, отмечают в "Дії".

О программе "єВідновлення"

Программа "єВідновлення" стартовала в 2023 году для компенсации затрат на ремонт и восстановление поврежденного или разрушенного жилья. Она оказывает финансовую поддержку текущим и капитальным ремонтам, а также предлагает жилищные сертификаты, которые можно использовать для приобретения нового жилья вместо полностью разрушенного. Кроме того, программа позволяет подавать заявки на компенсацию по строительству жилья на собственном земельном участке.

По состоянию на начало 2025 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зарегистрировано 247 819 объектов, из них 222 424 жилых здания.

В рамках программы "єВідновлення" можно получить компенсации для проведения ремонтов:

категории А – до 200 тысяч гривен;

категории Б – от 200 до 350 тысяч гривен для квартир или от 200 до 500 тысяч гривен – для домов.

В общем, для реализации "єВідновлення" в госбюджете на 2025 год заложено 1 миллиард гривен. Из них на ремонт категории А – 400 миллионов, категории Б – 600 миллионов.

За два года программой "єВідновлення" воспользовались более 100 тысяч украинских семей. Общая сумма оказанной помощи превысила 24,8 миллиарда гривен, а средняя размер компенсации за разрушенное жилье составляет почти 1,5 млн грн.