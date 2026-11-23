АО "Украинская биржа" (УБ) 23 ноября возобновило торги, остановленные еще в июле 2024 года. Это стало возможным после победы в апелляционном суде по делу о сохранении лицензии, поэтому на фондовом рынке Украины снова работают три активные биржи.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба биржи и агентство "Интерфакс-Украина".

Как запустились торги

На начальном этапе на площадке торгуют облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Первый после паузы почти в 2,5 года договор был заключен между ООО "БТС Брокер" и ООО "КИНТО, Лтд".

Сделки проходят на собственной торговой платформе Phoenix, которую биржа развивает с 2018 года. Она позволяет участникам интегрировать свои ИТ-системы через API по международному протоколу FIX.

По словам главы правления УБ Артемия Ершова, биржа сохранила команду и сейчас активно работает над возвращением брокеров.

Он отметил, что, несмотря на длительный простой, программный продукт и услуги площадки остаются конкурентоспособными, а подготовку к запуску провели в конструктивном сотрудничестве с инфраструктурными партнерами и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во главе с Алексеем Семенюком.

Почему "Украинская биржа" не работала более двух лет

НКЦБФР аннулировала лицензию "Украинской биржи" 8 июля 2024 года из-за санкций против ее миноритарного акционера - компании Freedom Holding Corp. (доля 24,27%), бенефициаром которой является подсанкционный бизнесмен Тимур Турлов.

УБ обжаловала это решение два года и 1 июля 2026 выиграла апелляцию. Коллегия судей учла, что биржа полностью заблокировала возможность влияния подсанкционного акционера на свою деятельность и управление через акции.

В конце октября 2026 года биржа зарегистрировала обновленные правила работы в НКЦБФР, что позволило подготовиться к возобновлению торгов. По состоянию на август 2026 Freedom Holding оставалась крупнейшим акционером УБ с долей 24,3%. Председателю правления Артемию Ершову принадлежало 6,9% акций биржи.

В Украине снова работают три фондовых биржа

Кроме "Украинской биржи", в Украине работает еще две площадки - Первая фондовая торговая система ( ПФТС) и днепровская биржа "Перспектива".

По данным НКЦБФР, за 10 месяцев 2026 года общий объем биржевых торгов достиг 1,22 трлн грн (71,1 % пришлось на ПФТС, 28,9 % - на "Перспективу").

Три четверти всех сделок на рынке – 914,83 млрд грн – обеспечили именно операции с ОВГЗ.

Напомним, в сентябре 2024 года "Украинская биржа" объявила о возобновлении торгов после того, как апелляционный суд приостановил действие решения НКЦБФР об аннулировании ее лицензии. Однако фактически торги тогда так и не возобновились.