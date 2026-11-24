Расходы на электроэнергию в современных тепличных хозяйствах могут составлять до 50% себестоимости готовых овощей. Больше всего ресурсов потребляют системы отопления, вентиляции и досветки, особенно в холодное время года. Из-за высокой энергоемкости производства аграрии ищут способы оптимизировать потребление ресурсов.

Как пишет Dilo, об этом информирует AgroTimes.

На что хозяйства тратят больше всего электроэнергии

После запуска тепличного производства основным фактором формирования операционных расходов становится потребление электроэнергии. Ее доля в себестоимости готовой продукции в отдельных хозяйствах может достигать 50%.

Наиболее энергоемкими процессами являются:

отопление тепличных помещений;

вентиляция и поддержание необходимого микроклимата;

досветка растений для обеспечения их роста.

Особенно ощутима энергетическая нагрузка становится в холодный сезон, когда теплицы нуждаются в дополнительном обогреве и искусственном освещении.

О стоимости строительства теплиц

В значительных инвестициях требуется не только эксплуатация тепличных комплексов, но и само их строительство.

В крупных проектах затраты на инженерное оборудование и системы автоматизации могут составлять до половины общей сметы. Речь идет о технологических решениях, необходимых для поддержания стабильных условий выращивания продукции и контроля производственных процессов.

Высокая доля энергетических затрат оказывает непосредственное влияние на экономику тепличного бизнеса и конкурентоспособность производителей.

Как аграрии сокращают расходы

Чтобы снизить себестоимость продукции, производители пытаются оптимизировать энергопотребление еще на этапе проектирования тепличных комплексов.

В частности, новые хозяйства часто строят вблизи источников доступного тепла. Это позволяет сократить расходы на отопление и снизить зависимость от дорогих энергоресурсов.

Также аграрии внедряют энергосберегающие технологии, модернизируют инженерные системы и автоматизируют управление микроклиматом.

Таким образом, эффективность использования энергии становится одним из ключевых факторов рентабельности тепличного овощеводства. При высокой доле энергоресурсов в себестоимости даже незначительное сокращение их потребления может оказать существенное влияние на финансовые результаты хозяйства.

Напомним, в Украине резко выросли цены на огурцы из-за завершения оборота пленочных теплиц и сокращения предложения на рынке.