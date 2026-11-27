Мобильный оператор “Vodafone Украина" за январь – сентябрь 2026 увеличил выручку на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,9 млрд грн. Чистая прибыль компании выросла на 5% и превысила 3 млрд грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы "Vodafone Украина".

Основным источником роста выручки компании остается мобильный бизнес, доходы которого увеличились благодаря росту потребления мобильного интернета. Дополнительные поступления обеспечили услуги фиксированной связи и розничная сеть.

Основные финансовые показатели Vodafone Украина за девять месяцев 2026 года составили:

выручка – 22,9 млрд грн (рост на 12%);

операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) – 11,2 млрд грн (рост на 5%);

чистая прибыль – 3,04 млрд грн (рост на 5%);

инвестиции – 5,5 млрд грн (рост на 3%).

В то же время, маржа OIBDA сократилась на 2,9 процентного пункта – с 51,9% до 49%. В компании отмечают, что затраты на обеспечение работы сети, электропитание инфраструктуры и персонал остаются высокими.

Количество абонентов Vodafone сократилось

По итогам третьего квартала 2026 года мобильная абонентская база оператора составила 15 млн клиентов, что на 2,6% или на 400 тыс. абонентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 16,3% - со 137,7 грн до 160,2 грн.

Всего с начала полномасштабной войны инвестиции Vodafone в Украине превысили 29,7 млрд грн.

Напомним, 23 ноября Vodafone Украина заключил соглашение с Международной корпорацией финансирования развития США (DFC) о привлечении до $350 млн. Средства будут направлены на досрочное погашение кредита и выкуп еврооблигаций, срок обращения которых истекает в феврале 2027 года.