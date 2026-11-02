Wi-Fi, освещение, безбарьерность: в центре Ровно установили мобильное укрытие (ФОТО)

На площади Независимости в центре Ровно установили мобильное укрытие, рассчитанное примерно на 15–16 человек.

Как пишет Dilo, об этом информирует Ровенский городской совет.

Металлическую конструкцию установили на прошлой неделе недалеко от остановки общественного транспорта.

Укрытие рассчитано примерно на 15–16 человек. Внутри предусмотрены сидения, Wi-Fi, освещение и розетка.

Конструкция безбарьерна, поэтому воспользоваться ею могут люди, которые передвигаются на колесных креслах, а также другие маломобильные группы населения.

Мобильное укрытие сертифицировано и оснащено автоматизированной системой доступа.

Как будет работать мобильное укрытие

Во время воздушной тревоги укрытие будет автоматически открываться для свободного доступа. После завершения тревоги конструкцию будут закрывать.

Новое укрытие расположено в центральной части города, у остановки общественного транспорта на площади Независимости.

Напомним, во всех объектах фонда защитных сооружений Украины в целом может одновременно укрыться примерно 55% населения страны.