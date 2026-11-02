Хакеры сломали мобильные приложения Украины и России и разослали сообщения о ядерных ударах

Мобильное приложение "Воздушная тревога" испытало кибератаки — там появились уведомления о радиационной опасности. Через несколько часов хакеры совершили "массированную атаку" на мобильное приложение МЧС России.

Об этом пишет Dilo .

Приложение "Воздушная тревога" испытал кибератаки

1 ноября была зафиксирована хакерская атака на популярное среди украинцев мобильное приложение "Воздушная тревога". В соцсетях люди стали публиковать скриншоты со странными оповещениями приложения: о радиационной опасности, химической угрозе, подлете "Орешника" и даже угрозе уличных боев в Киеве.

Все эти предупреждения появились за короткое время.

Впоследствии, приложение стало недоступно для пользователей.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что приложение "Воздушная тревога" подверглось враждебному влиянию, а никакой радиационной угрозы нет.

В Центре противодействия дезинформации также сообщили, что приложение, вероятно, испытало взлом. Там призывали не паниковать, не переходить ни по сторонним ссылкам, а также не распространять непроверенную информацию.

В ведомстве подчеркнули, что следует следить за сообщениями о воздушных тревогах через официальные каналы и ресурсы уполномоченных органов.

Telegram-канал приложения "Воздушная тревога" проинформировал, что посторонние люди совершили несанкционированное вмешательство в работу приложения.

"Мы отключили пуш-уведомления и временно приостановили работу приложения. Приложение не сохраняет персональных данных, поэтому угрозы для пользователей нет. Просим ни в коем случае не переходить по ссылкам из подозрительных уведомлений", - добавили там.

В настоящее время мобильное приложение "Воздушная тревога" постепенно возобновляет функционирование после вражеской кибератаки и снова посылает оповещения пользователям, сообщила команда разработчиков сервиса.

"Пока на карте доступна информация о желтом и красном уровне опасности (дроновая и массированная дроновая/ракетная соответственно). Также приходят push-уведомления о тревогах. Временно приостановлено отображение целей на карте", – говорится в сообщении.

По информации разработчиков, техническая команда внедряет дополнительные меры киберзащиты во избежание подобных инцидентов в будущем. Специалисты также заверили в полной безопасности пользователей, поскольку сервис функционирует в анонимном режиме без сбора или хранения персональных данных граждан.

Атака на применение МЧС РФ

Через несколько часов хакеры совершили «массированную атаку» на мобильное приложение МЧС России, сообщили в ведомстве. В ночь на 2 ноября пользователям начали приходить пуш-сообщения о запущенных «ядерных боеголовках по всем регионам» РФ. При этом указывалось, что боеголовки летят на носителях P1-SUN. Так называется FPV-дрон-перехватчик, разработанный украинской компанией SkyFall для борьбы с беспилотниками типа «Шахед» и крылатыми ракетами. Жителей призвали запастись едой на три недели и скрыться в подвалах.

После сообщения подобного содержания начали рассылать каналы региональных управлений МЧС в российском госмессенджере Мах. В МЧС заявили, что ведут работы по устранению «уязвимости мобильного приложения и возобновлению его нормального функционирования».

Напомним, в сентябре правительство Украины приняло решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак, введя два уровня тревоги: "желтый" (атака дронов) и "красный" (ракетная или комбинированная угроза).