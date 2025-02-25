Хоккейный клуб "Тризуб" отсудил почти 10 миллионов гривен у "Укрнафты": подробности дела

Хозяйственный суд Киевской области назначил взыскать с ПАО "Укрнафта" в пользу Общественной организации "Хоккейный клуб "Тризуб" 9,5 миллиона гривен долга и 114 тысяч гривен расходов по уплате судебного сбора.

Об этом сообщило издание "Чемпион", ссылаясь на решение суда, которое есть в его распоряжении.

Согласно решению суда, эта сумма должна "Укрнафта" по условиям спонсорского контракта, который стороны подписали в 2024 году. По ее условиям, "Укрнафта" должна была оплатить хоккейному клубу "Тризуб" 15 млн гривен несколькими траншами до 29 декабря 2024 года.

"Компания уплатила лишь один из них на сумму 2,5 млн. после чего в сентябре объявила о расторжении контракта, поскольку чемпионат не начался в условленные сроки. Позже Укрнафта подала в суд, чтобы вернуть эти деньги", — говорится в материале.

По данным журналистов, "Тризуб" подал встречный иск, подчеркнув, что расторжение было неправомерным. Договор можно было расторгнуть при условии информирования об этом не менее чем за 30 дней до даты расторжения и не позднее чем за 60 дней до даты проведения Чемпионата. Однако, как сообщает издание, "Укрнафта" в эти сроки не уложилась.

Напомним, Апелляционный суд Свеа (Стокгольм) 31 января 2025подтвердил решение в пользу Украины по делу по иску акционеров "Укрнафты". Суд отклонил требование трех кипрских компаний об отмене арбитражного решения от 4 февраля 2021 года.