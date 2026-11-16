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Ядерная безопасность под угрозой: регуляторы 38 стран предупредили о наивысшем риске аварии в Украине этой зимой

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС

Регуляторы ядерной безопасности, представляющие 38 стран мира, заявили о растущей угрозе ядерной аварии в Украине этой зимой и призвали Россию немедленно прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Dilo, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление организаций HERCA, WENRA и NORA, в которые входят страны ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония.

Повторение сценария Чернобыля через блекаут

РФ усилила атаки дронами и ракетами по электростанциям, подстанциям и линиям электропередач Украины, энергосистема которой уже ослаблена. В заявлении отмечается настоятельная необходимость остановить обстрелы объектов, критически важных для безопасной работы атомных станций.

Главное беспокойство специалистов состоит в том, что без стабильного внешнего питания украинским АЭС все труднее охлаждать ядерное топливо.

Перегрев может привести к расплавлению активной зоны и выбросу радиоактивных веществ в атмосферу по сценарию Чернобыльской катастрофы 1986 г., когда радиация распространилась на Украину, Беларусь, Россию и значительную часть Европы.

Прогнозируют самую тяжелую зиму из-за новой тактики ударов

Глава HERCA и NORA Пер Странд в интервью отметил, что в последние недели российские обстрелы стали значительно опаснее из-за использования более точных беспилотников с большей боевой частью. По его словам, эта тактика создает самый высокий риск ядерного инцидента именно этой зимой.

Худшим сценарием Странд назвал общенациональный блекаут, который одновременно заденет девять действующих ядерных реакторов в Украине.

Он подчеркнул, что катастрофу можно предотвратить, если сейчас усилить давление на РФ, иначе европейским странам придется готовиться к ликвидации последствий радиационной аварии.

Запорожская АЭС держится на одной линии питания

По данным МАГАТЭ, военная активность уже заставила некоторые энергоблоки украинских АЭС снизить мощность. В общей сложности три подконтрольные Украине атомные станции обеспечивают около 80% потребления электроэнергии в стране этой зимой.

Тем временем крупнейшая в Европе Запорожская АЭС , оккупированная российскими войсками, не генерирует ток, но нуждается в постоянном питании украинской энергосистемы для охлаждения реакторов.

С начала полномасштабной войны станция 27 раз оставалась без наружного света и переходила на дизель-генераторы, а с конца марта работает только от одной резервной линии электропередач.

Напомним, комиссия ООН по расследованию Украины назвала военными преступлениями атаки России по энергетическим объектам в Украине, а высшее руководство РФ признали непосредственными виновниками этих ударов.

14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщение украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

Автор:
Татьяна Бессараб

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