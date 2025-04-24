Япония передала Киеву технику для ликвидации последствий обстрелов и реконструкции (ФОТО)

Киев получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от правительства Японии в рамках Программы безотлагательного восстановления и реконструкции Украины.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

О спецтехнике

Спецтехнику официально передали коммунальному объединению "Киевзеленстрой" с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Накагоме Масаши. Помощь предоставлена через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

Благодаря компактным размерам, миниэкскаваторы KATO идеально подходят для работы в плотной городской застройке и в условиях ограниченного пространства.

Они особенно эффективны для оперативной ликвидации воронок, образовавшихся в результате вражеских обстрелов ракетами и дронами.

Два более мощных экскаватора, также переданные городу, будут задействованы в масштабных восстановительных работах на наиболее пострадавших территориях. Кроме того, новая техника планируется использовать для подготовки городских участков к дальнейшему озеленению.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры — путепроводов на Оболони.

Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.