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Япония передала Киеву технику для ликвидации последствий обстрелов и реконструкции (ФОТО)
Киев получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от правительства Японии в рамках Программы безотлагательного восстановления и реконструкции Украины.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
О спецтехнике
Спецтехнику официально передали коммунальному объединению "Киевзеленстрой" с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Накагоме Масаши. Помощь предоставлена через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).
Благодаря компактным размерам, миниэкскаваторы KATO идеально подходят для работы в плотной городской застройке и в условиях ограниченного пространства.
Они особенно эффективны для оперативной ликвидации воронок, образовавшихся в результате вражеских обстрелов ракетами и дронами.
Два более мощных экскаватора, также переданные городу, будут задействованы в масштабных восстановительных работах на наиболее пострадавших территориях. Кроме того, новая техника планируется использовать для подготовки городских участков к дальнейшему озеленению.
Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве
Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры — путепроводов на Оболони.
Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.