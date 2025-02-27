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Япония предоставит Украине $58 миллионов на экстренное восстановление

Япония предоставит Украине $58 миллионов на экстренное восстановление
Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Япония продолжает поддерживать Украину в восстановлении критической инфраструктуры. Правительство Японии выделит очередной грант в $58 миллионов в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Обмен нотами, подтверждающими предоставление средств, состоялся между вице-премьер-министром Украины Алексеем Кулебой и послом Японии Масаши Накагоме. Предоставление гранта обеспечит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) – ключевой партнер по реализации программ помощи.

Куда направят средства

Финансирование четвертой фазы Программы экстренного восстановления будет охватывать следующие направления:

  • Гуманитарное разминирование – поддержка очищения территорий от взрывоопасных предметов;
  • Энергетика – восстановление поврежденных энергетических объектов и укрепление энергосистемы;
  • Водоснабжение – обеспечение доступа к чистой воде в пострадавших регионах;
  • Общественное здоровье и безопасность – укрепление медицинской инфраструктуры и поддержка системы здравоохранения;
  • Образование – возобновление учебных заведений и поддержка образовательных инициатив;
  • Реконструкция регионов – финансирование восстановления инфраструктуры, в том числе жилых домов, дорог и социальных объектов.

В общей сложности Япония уже предоставила Украине $12 миллиардов гуманитарной и финансовой помощи. Вместе с японскими партнерами Министерство развития общин и территорий реализует четыре масштабных проекта на сумму около $700 миллионов:

  • Фаза 1, 2 и 3 программы экстренного восстановления, предусматривающие восстановление критических объектов.
  • Проект технической помощи "Проект экстренного восстановления и реконструкции".

Четвертая фаза Программы экстренного восстановления является очередным шагом в долгосрочном сотрудничестве Украины и Японии, направленном на преодоление последствий войны и восстановления страны.

Напомним, в декабре   Украина получила около 1,2 млрд долларов от Японии   через проекты Всемирного банка. Эти средства будут направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной областях, восстановление и поддержку бизнеса.

Автор:
Татьяна Гойденко