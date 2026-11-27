В пятницу, 27 ноября 2026 года компания "Укрзализныця" продала на электронном аукционе здания спортивного комплекса "Локомотив" во Львове. При стартовой цене в 36,6 миллионов гривен победитель торгов предложил за объект 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".

Спорткомплекс находится на улице Юрия Федьковича, 30 и был выставлен на продажу 17 ноября. В состав лота вошли четырехэтажное здание спортклуба площадью более 2 133 квадратных метров, велобоксы, павильон "Галичанка", спортивная площадка, 77 единиц движимого имущества, а также инженерные сети электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Кто соперничал за объект и кому принадлежит компания-победитель

В аукционе приняли участие только две компании, которые на протяжении всех трех раундов торгов не меняли своих первоначальных ставок. ООО "Энергоинвест", принадлежащее бизнесмену и меценату Зиновию Козицкому, предложило 38 миллионов гривен, объяснив свое участие намерением сохранить и развивать спортивный объект.

Победителем с предложением в 90 миллионов гривен, что на 52 миллиона больше ставки конкурента, стало ООО "Вектор Эстеит". По данным аналитической системы YouControl, эту фирму зарегистрировали во Львове в конце 2025 года, а ее владельцами являются Григорий Толопко с долей 90% и Роман Бенцак, которому принадлежат 10% через инвестиционный фонд "Компонент Инвест".

Сооруженное в 1908 году для спортивного общества "Сокол-2" здание с 1940 года использовало общество железнодорожников "Локомотив", где работали секции бокса, борьбы, тяжелой атлетики, велоспорта и фехтования.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовские городские власти готовы компенсировать "Укрзализныце" оценочную стоимость спортивного комплекса "Локомотив" в размере более 36,5 миллионов гривен, чтобы остановить аукцион и передать объект в собственность общины. Накануне торгов, 26 ноября, 38 депутатов Львовского горсовета поддержали соответствующее обращение к центральным властям, поскольку город планировал сохранить спортивный профиль заведения и обустроить пространство для реабилитации и занятий ветеранов.