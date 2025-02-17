За неделю через "єОселя" выдано кредитов на 253 млн грн: кто стал получателем

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" продолжает успешно реализовываться. За прошлую неделю выдано 132 кредита на общую сумму 253 млн грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что 15 588 семей получили кредиты на сумму более 25,4 млрд грн в рамках правительственной программы "єОселя" с момента ее старта.

Кто получил кредиты на прошлой неделе

Среди получателей:

46 военнослужащих и силовиков;

7 медиков;

7 педагогов;

6 ученых;

53 семьи без собственного жилья;

9 ВПЛ;4 ветераны.

Что известно о программе "єОселя"

Программа "єОселя" является важной составляющей политики "Зроблено в Україні", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и создание благоприятных условий для развития отечественного производства.

Запущенная в октябре 2022 года программа реализуется Министерством экономики вместе с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

К банкам-партнерам программы относятся Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.

Напомним, государственная ипотечная программа "єОселя" вновь заработала после месячного перерыва 23 января, связанного с российской кибератакой.

Добавим, только в январе в январе 2025 года, после возобновления работы реестров, 459 украинских семей оформили кредиты на общую сумму 842,8 млн. грн. для приобретения жилья по программе доступной ипотеки "єОселя".