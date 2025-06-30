За неделю предприниматели получили льготных кредитов на 1,5 млрд грн: на какие цели бизнес направляет средства

С 23 по 27 июня 2025 г. в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 408 льготных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. С начала войны в Украине выдано 83605 кредитов на 320,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.

В этом году по программе предприниматели получили 13970 кредитов на 44,3 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 9258 кредитов на 19,5 млрд гривен.

От старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 30 июня текущего года средства были выданы на:

44,54 млрд грн – на инвестиционные цели;

74,73 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

48,35 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

43,85 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,72 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

57,28 млрд грн – на антивоенные цели;

37,04 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы льготного кредитования подписано 118427 договоров на 410,4 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 82130 договоров на 190,5 млрд гривен.

Напомним, за шесть месяцев 2025 года бизнес получил 13970 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 44,3 млрд гривен. От старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 118,4 тысяч кредитов на сумму 410,4 млрд гривен.