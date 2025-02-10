За неделю за программой "єОселя" выдано кредитов на 269 млн грн: кто получил

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" продолжает успешно реализовываться. За прошедшую неделю выдано 157 кредитов на общую сумму 269 млн грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что с начала внедрения правительственной программы "єОселя" кредиты получили 15 456 семей на общую сумму более 25,1 млрд грн.

Кто получил кредиты на прошлой неделе

Среди получателей:

47 военнослужащих и представителей силовых структур;

14 медицинских работников;

11 педагогов;

4 ученых;

62 семьи, не имеющие собственного жилья;

15 внутри перемещенных лиц;

4 ветерана.

Больше кредитов выдано в Киевской области - 56, Киеве - 42, Львовской области - 11 и Одесской области - 9.

Кроме того, наиболее доступной ипотекой в ​​текущем году воспользовались украинцы, не имеющие собственного жилья или оно меньше норматива — 248 (40% от общего количества заемщиков). На втором месте - военнослужащие и правоохранители - 209 (34%), а также 63 кредита (10%) получили ВПЛ.

Что известно о программе "єОселя"

Программа "єОселя" является важной составляющей политики "Зроблено в Україні", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и создание благоприятных условий для развития отечественного производства.

Запущенная в октябре 2022 года программа реализуется Министерством экономики вместе с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилло".

К банкам-партнерам программы относятся Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.

Добавим, только в январе в январе 2025 года, после возобновления работы реестров, 459 украинских семей оформили кредиты на общую сумму 842,8 млн. грн. для приобретения жилья по программе доступной ипотеки "єОселя".

Заметим, программа доступной ипотеки "єОселя" активно стимулирует рынок жилья в Украине. Благодаря ей объемы кредитования выросли до 40%, что свидетельствует о росте спроса на жилье и улучшении доступа украинцев к собственной недвижимости.