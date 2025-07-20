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За неделю земельные аукционы принесли государству 25,5 млн. грн.

Земельные аукционы
Земельные аукционы принесли государству 25,5 млн. грн. / Depositphotos

В течение недели с 14 по 18 июля в системе Prozorro.Продажи состоялось 42 онлайн-аукциона по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Земельный банк".

Общая площадь выставленных лотов составила 1970,6 га, а сами участки расположены в Харьковской, Закарпатской, Полтавской, Запорожской и Киевской областях.

Общая сумма, предложенная участниками во время торгов, составила 25,5 млн гривен без учета НДС. Вместе с 20% НДС потенциальный экономический эффект может составить 30,5 млн грн. Участие в торгах приняло 184 предложения, а средняя стоимость субаренды за 1 гектар земли составляла 12 925 грн. В результате, стоимость всех лотов выросла в 3,4 раза от стартовых ставок.

Самый большой и дорогой участок недели — в Харьковской области, площадью 227 гектаров. За право субаренды боролись восемь участников. Начальная стоимость выросла в пять раз и достигла почти 5 млн. грн. Средняя стоимость одного гектара составила 22001 грн.

Отдельно, только за 18 июля в системе прошли еще 6 аукционов на Харьковщине. Общая площадь выставленных в тот день участков – 216,5 гектаров. В аукционах приняло участие 26 предложений от потенциальных арендаторов. Стартовая сумма 928 тыс. грн выросло в 2,4 раза до 2,2 млн грн (без НДС). С учетом НДС ожидаемый эффект - 2,6 млн грн. Самым дорогим оказался лот площадью 127,69 га, за который финальная цена достигла 1,5 млн грн при стартовой — в 2,6 раза ниже.

Напомним, 3 июля состоялось   15 аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 8,1 млн гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко