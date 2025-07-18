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За первое полугодие долг перед Укрэнерго на балансирующем рынке вырос до 38,3 млрд грн: что известно

Укрэнерго
Долг перед Укрэнерго на балансирующем рынке вырос на 10%. Фото: Всеукраинская энергетическая ассамблея

За первое полугодие 2025 года задолженность перед Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросла на 10% — до 38,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт консалтинговой компании ExPro.

В то же время долг "Укрэнерго", как свидетельствуют данные, обнародованные системным оператором,   перед участниками балансирующего рынка за шесть месяцев текущего года сократился на 11% – до 14,9 млн грн.

По расчетам консалтинговой компании, пик задолженности перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке был в мае 38,5 млрд грн. В последние несколько месяцев показатель стабильно держится на уровне выше 38 млрд грн.

Фото 2 — За первое полугодие долг перед Укрэнерго на балансирующем рынке вырос до 38,3 млрд грн: что известно

Стоит отметить, что с января долг компании стабильно снижался к апрелю, до 13,7 млрд грн. Впоследствии показатель снова начал расти.

Справочно

НЭК "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины, являющийся членом ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС), передачи электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям, а также администратора коммерческого учета и администратора расчетов на рынке электрической энергии Украины.

Напомним, в мае долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за "зеленую" энергию снизился до 15 млрд гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук