В 2026 году срок, за который совокупные расходы по аренде однокомнатной квартиры сравняются с ее стоимостью приобретения, в украинских городах составляет от 8 до 19 лет. Быстрее всего этот период проходит в Запорожье, а дольше – в Чернигове.

Об этом Dilo сообщает со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Где квартиру выгоднее купить, чем арендовать

По подсчетам OLX Недвижимость, кратчайший период между расходами на аренду и стоимостью приобретения однокомнатной квартиры зафиксировали в пяти городах. Лидером рейтинга стало Запорожье, где для достижения стоимости покупки жилья понадобится около восьми лет арендных платежей.

Показатели пятерки городов с кратчайшим сроком таковы:

Запорожье – аренда составляет 7 тыс. грн. в месяц, медианная цена покупки квартиры – 698 тыс. грн. Ориентировочный срок – 8 лет.

Ивано-Франковск – аренда стоит 22 тыс. грн, приобретение жилья – 2,5 млн грн. Срок – 9 лет.

Харьков – месячная аренда составляет 9 тыс. грн, покупка – 1,1 млн. грн.

Днепр – арендовать квартиру можно за 12 тыс. грн, а приобрести – за 1,5 млн. грн.

Ужгород – медианная стоимость аренды составляет 32 тыс. грн, тогда как покупка квартиры стоит около 3,8 млн грн.

В Харькове, Днепре и Ужгороде период сравнения расходов составляет около 10 лет.

Юлия Козар, бренд-менеджер категории OLX Недвижимость, объясняет, что подобные показатели в городах с разной экономической и ситуацией безопасности не обязательно свидетельствуют о одинаковых рыночных тенденциях.

В частности, в Харькове и Запорожье спрос на жилье снижается, в то время как количество предложений растет. Это создает предпосылки для удешевления аренды и квартир на продажу. В Ужгороде и Ивано-Франковске ситуация противоположная: сокращение предложения и повышенный спрос способствуют росту цен.

По словам эксперта, соотношение стоимости приобретения и аренды зависит от темпов изменения обоих показателей. Поэтому одинаковый срок окупаемости в разных городах может быть случайным совпадением, а не закономерностью.

В каких городах аренда сравнится с покупкой за 11-14 лет

В следующую группу вошли города, где совокупные расходы на аренду однокомнатной квартиры достигнут ее медианной стоимости приобретения примерно за 11-14 лет.

Самый короткий срок – 11 лет – зафиксировали в Хмельницком и Николаеве. В первом городе аренда обходится в среднем 15 тыс. грн в месяц, а квартира стоит около 2 млн грн. В Николаеве соответствующие показатели составляют 7 тысяч гривен и 940 тысяч гривен.

Еще три города демонстрируют срок в 12 лет:

Луцк – аренда 18 тыс. грн, покупка 2,7 млн. грн.

Львов – аренда 25 тыс. грн, покупка 3,5 млн. грн.

Черкассы – аренда 15 тыс. грн, покупка 2,2 млн. грн.

В Виннице, Полтаве, Тернополе и Херсоне этот показатель составляет около 13 лет.

В Виннице медианная аренда однокомнатной квартиры стоит 17 тыс. грн, а приобретение – 2,7 млн грн. В Полтаве цены составляют соответственно 12 тыс. грн. и 1,9 млн. грн., в Тернополе – 16 тыс. грн. и 2,5 млн. грн. В Херсоне аренда обходится в 4 тыс. грн, а покупка жилья – в 606 тыс. грн.

Еще три областных центра имеют ориентировочный срок сравнения затрат в 14 лет. Это Кропивницкий, Сумы и Черновцы.

В Кропивницком месячная аренда составляет 9 тыс. грн, а медиа стоимость квартиры – 1,5 млн грн. В Сумах соответствующие показатели составляют 6 тыс. грн и 1 млн грн. В Черновцах арендовать однокомнатное жилье можно за 16 тыс. грн, а приобрести – примерно за 2,7 млн. грн.

Киев, Одесса и Чернигов: где ждать покупки придется дольше

Длительный период между расходами на аренду и приобретение жилья наблюдается в пяти городах: Ровно, Житомире, Киеве, Одессе и Чернигове.

В Ровно и Житомире совокупные расходы по аренде сравняются со стоимостью квартиры примерно через 16 лет. В первом городе медианная месячная аренда составляет 13 тыс. грн, а покупка жилья – 2,5 млн. грн. В Житомире эти показатели равны 12 тыс. грн и 2,3 млн грн.

В Киеве этот срок составляет 17 лет. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 15 тыс. грн в месяц, а приобретение – около 3,1 млн. грн.

Аналогичная ситуация в Одессе: за аренду придется платить в среднем 11 тыс. грн ежемесячно, в то время как квартира стоит около 2,2 млн грн. Для сравнения совокупных расходов понадобится 17 лет.

Юлия Козар отмечает, что Киев и Одесса традиционно имеют более высокую стоимость приобретения недвижимости из-за численности населения, концентрации рабочих мест и инвестиционной привлекательности. В то же время снижение арендных ставок по сравнению с октябрем прошлого года может быть временным явлением, вызванным рисками безопасности.

Длиннейший срок в исследовании зафиксировали в Чернигове. При медианной арендной плате 7 тыс. грн. в месяц и стоимости приобретения квартиры около 1,6 млн. грн. для сравнения расходов понадобится 19 лет.

Как изменился срок окупаемости квартир за год

Аналитики OLX Недвижимость сравнили результаты 2026 года с прошлогодними показателями в крупных городах Украины.

Наиболее стабильной ситуация осталась во Львове и Киеве: срок, за который расходы по аренде сравниваются со стоимостью приобретения жилья, не изменился.

Наибольшие же колебания произошли в восточных городах. В Харькове этот период сократился с 15 лет в 2025 году до 10 лет в 2026 году. В Запорожье показатель снизился с 11 до 8 лет.

Меньшие изменения зафиксировали в других городах:

в Днепре срок сравнения расходов увеличился на год;

в Одессе – на два года;

в Ужгороде – сократился на два года.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют существенные отличия между региональными рынками недвижимости. В городах с более низкой стоимостью жилья приобретение квартиры может быть финансово целесообразным уже через несколько лет аренды. В то же время в Киеве, Одессе и Чернигове путь от арендных платежей до суммы, необходимой для покупки собственного дома, остается значительно дольше.

Напомним, в Закарпатье цены на однокомнатные квартиры уже поднялись на уровень столичной недвижимости.